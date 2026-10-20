El coro de señas “La Fuerza del Corazón” se presentará junto a Destino San Javier en Santiago del Estero

El grupo local de Lengua de Señas Argentina compartirá escenario con el reconocido trío folclórico el próximo viernes 23 de octubre, en el Teatro 25 de Mayo. El espectáculo comenzará a las 21 y las entradas se encuentran a la venta.

Hoy 21:21

La música y la inclusión se unirán en una propuesta especial en Santiago del Estero. El próximo viernes 23 de octubre, el coro de señas “La Fuerza del Corazón” se presentará junto a Destino San Javier en el Teatro 25 de Mayo, en el marco de la gira nacional “De Cerca” del reconocido grupo folclórico.

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La participación del coro local será uno de los momentos destacados de la velada, en la que sus integrantes interpretarán las canciones a través de la Lengua de Señas Argentina (LSA), acompañando con sus manos y expresiones las melodías del trío integrado por Franco Favini, Bruno Ragone y Paolo Ragone.

Bajo la dirección de la profesora María Valdiviezo, “La Fuerza del Corazón” desarrolla una labor artística que busca acercar la música a más personas y promover la accesibilidad cultural mediante la expresión visual de las canciones.

“Es un verdadero honor y un orgullo para todos nosotros. Trabajar para que la música rompa barreras y llegue a todos los corazones es nuestra misión, y hacerlo junto a artistas de la talla de Destino San Javier es un sueño cumplido”, expresó la directora del coro.

El encuentro propone una experiencia artística que combina el folclore con la interpretación en lengua de señas, poniendo en valor el trabajo de los artistas locales y la importancia de generar espacios culturales más inclusivos.

Cuándo y dónde será el espectáculo

La presentación tendrá lugar el viernes 23 de octubre, a partir de las 21, en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Norte Ticket y en las boleterías del teatro.