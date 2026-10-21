Aumentan los sueldos de las empleadas domésticas: cuánto valdrá la hora en noviembre

El nuevo esquema salarial contempla una suba del 1,6% respecto de octubre y completa la incorporación al básico de la suma no remunerativa acordada meses atrás. Los valores varían según la categoría y la modalidad de trabajo.

Hoy 12:14

Con la llegada de noviembre se actualizarán nuevamente los salarios del personal de casas particulares, en el marco del cronograma de aumentos definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

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Para el personal de tareas generales, categoría que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras labores habituales del hogar, el valor será de $4.174,62 por hora con retiro y de $4.451,49 sin retiro.

En tanto, los salarios mensuales para esa misma categoría serán de $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro.

Cómo será el aumento de noviembre

El esquema contempla una suba del 1,6% sobre los salarios de octubre. Sin embargo, el incremento efectivo será mayor porque también se incorporará al salario básico el 25% restante de la suma no remunerativa acordada previamente.

Esa suma se fue integrando de manera escalonada: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% final en noviembre.

Cuánto cobrará cada categoría

Los supervisores percibirán $4.928,28 por hora con retiro y $5.344,33 sin retiro. Los valores mensuales serán de $614.791,27 y $678.036,40, respectivamente.

Para el personal de tareas específicas, el valor será de $4.700,21 la hora con retiro y $5.098,84 sin retiro. Por mes, cobrarán $575.394,53 y $633.782,08.

Los caseros, cuya modalidad es sin retiro, tendrán un salario de $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales.

En el caso de quienes realizan asistencia y cuidado de personas, la remuneración será de $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $562.837,52 y $620.420,85.

Antigüedad y zona desfavorable

Además del salario básico, corresponde un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado, calculado sobre la remuneración mensual.

También continúa vigente el adicional por zona desfavorable del 31%, que se aplica en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

El cronograma salarial tendrá todavía un último incremento en diciembre, cuando está prevista otra suba del 1,6%.