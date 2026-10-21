Buenas noticias para Estudiantes: el TAS falló a su favor y Marcos Rojo podrá jugar ante Flamengo

El Tribunal Arbitral del Deporte aceptó la medida cautelar presentada por el Pincha y autorizó la incorporación del defensor a la lista de buena fe de la Copa Libertadores 2026. Alexander Medina podrá contar con él para la revancha de semifinales en el Maracaná.

Hoy 12:26

Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave en la previa de su compromiso ante Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió a favor del conjunto platense y habilitó a Marcos Rojo para disputar el encuentro en Brasil, luego de varias semanas de incertidumbre por su inscripción en el certamen continental.

La situación del defensor había generado una extensa negociación desde su salida de Racing. El futbolista rescindió su contrato con la Academia para regresar al club donde comenzó su carrera, aunque su incorporación estuvo marcada por una serie de obstáculos administrativos.

El primer inconveniente surgió debido al cierre del mercado de pases. Para conseguir su habilitación, Estudiantes aprovechó la lesión de Gabriel Neves y gestionó una autorización especial ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Incluso, el propio Rojo mantuvo una reunión con Claudio Tapia para intentar acelerar los trámites.

Una vez superada esa instancia, el club buscó incorporarlo a la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Sin embargo, la Conmebol rechazó inicialmente su inscripción, lo que impidió que estuviera disponible para el partido de ida frente a Flamengo, en el que Ramiro Funes Mori ocupó un lugar en la defensa.

Ante esa negativa, la dirigencia del Pincha decidió recurrir al TAS con una medida cautelar. La resolución favorable llegó este miércoles y permitió que Rojo quedara oficialmente habilitado para el compromiso en el Maracaná.

A través de sus redes sociales, Estudiantes confirmó la decisión: "El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026".

"De esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición", agregó la institución.

Con su debut ante San Lorenzo ya concretado, Rojo quedó a disposición del entrenador Alexander Medina, quien deberá definir si lo incluye desde el arranque o si comienza el encuentro entre los suplentes.

De esta manera, Estudiantes recupera una alternativa importante en la defensa para afrontar un partido decisivo en su objetivo de alcanzar la final del máximo torneo continental.