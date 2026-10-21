Merentiel no para de hacer goles en Boca y va por el récord de Benedetto: los números de la Bestia

El delantero uruguayo llegó a los 65 tantos con la camiseta del Xeneize tras convertir ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Se acerca a Darío Benedetto y protagoniza un particular debate estadístico con Juan Román Riquelme.

Hoy 13:03

Miguel Merentiel sigue dejando su huella en Boca Juniors. El delantero uruguayo volvió a convertir en la victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en el Maracaná, resultado que le permitió al Xeneize clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026. Con su anotación, la Bestia alcanzó los 65 goles con la camiseta azul y oro y continúa escalando posiciones entre los máximos artilleros del club.

El atacante atraviesa un gran presente y sus números reflejan su importancia dentro del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Con tres goles en sus últimos cuatro partidos, Merentiel quedó a solo seis conquistas de Darío Benedetto, uno de los delanteros más destacados de Boca durante los últimos años.

Sin embargo, su ascenso en la tabla de goleadores también abrió una discusión sobre la cantidad de tantos que convirtió Juan Román Riquelme durante el siglo XXI.

El debate por los goles de Riquelme

Según las estadísticas recopiladas por el sitio especializado Historia de Boca, a cargo de Guillermo Schoua, Riquelme suma 66 goles en 245 partidos durante el siglo XXI, mientras que Merentiel registra 65 conquistas en 186 encuentros.

De acuerdo con ese relevamiento, el actual presidente del club ocupa el quinto puesto y el uruguayo se ubica inmediatamente detrás, a solo un tanto de igualarlo.

No obstante, el periodista y estadígrafo Silvio Maverino planteó una diferencia en el registro de dos goles atribuidos a Riquelme. Uno corresponde a un tiro libre ante Arsenal por la Recopa Sudamericana 2008, cuando la pelota impactó en el palo y luego en la espalda del arquero Cristian Campestrini antes de ingresar.

El otro se produjo en la derrota por 5-4 frente a Independiente en el Clausura 2012, en una jugada que contó con un desvío de Osmar Ferreyra.

Para Maverino, ambas conquistas "son claramente en contra", por lo que, bajo ese criterio, Merentiel ya habría superado la marca de Riquelme y ocuparía el quinto lugar entre los goleadores de Boca en el presente siglo.

Los máximos goleadores de Boca en el siglo XXI

De acuerdo con el registro de Historia de Boca, la tabla de artilleros del club desde 2001 tiene a Martín Palermo como líder, seguido por Carlos Tevez y Rodrigo Palacio.

Martín Palermo: 145 goles en 280 partidos.

Carlos Tevez: 94 goles en 279 partidos.

Rodrigo Palacio: 82 goles en 185 partidos.

Darío Benedetto: 71 goles en 172 partidos.

Juan Román Riquelme: 66 goles en 245 partidos.

Miguel Merentiel: 65 goles en 186 partidos.

La ubicación de Riquelme y Merentiel puede variar según el criterio utilizado para contabilizar los tantos que tuvieron desvíos en jugadores rivales.

Merentiel también escala en la tabla histórica

La Bestia no solamente se destaca entre los goleadores del siglo XXI. Con su tanto frente a Vasco da Gama, superó la marca de Ricardo Gareca y alcanzó el puesto 22 entre los máximos artilleros de la historia de Boca, según el relevamiento estadístico.

Su próximo objetivo es Hugo Curioni, quien convirtió 68 goles con la camiseta xeneize. Más adelante aparecen Benedetto y el brasileño Paulo Valentim, ambos con 71 conquistas.

Con la final de la Copa Sudamericana en el horizonte y varias competencias todavía por disputar, Merentiel tendrá nuevas oportunidades para seguir aumentando su registro goleador y acercarse a los nombres históricos del club.