River empató con Ferro en un amistoso y Ponzio probó variantes para enfrentar a Racing

El Millonario igualó 1-1 ante el conjunto de Caballito en el predio de Ezeiza, con goles de Sebastián Driussi y Emanuel Dening. Marcos Acuña sumó minutos y el entrenador evaluó alternativas para reemplazar al suspendido Lucas Martínez Quarta.

Hoy 13:25

River Plate continúa con su preparación para el clásico frente a Racing y este miércoles disputó un amistoso ante Ferro Carril Oeste en su predio de Ezeiza. El encuentro terminó igualado 1-1, con goles de Sebastián Driussi para el Millonario y Emanuel Dening para el conjunto de Caballito.

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Luego de la importante victoria frente a Belgrano en Córdoba, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio busca mantener el ritmo competitivo y llegar de la mejor manera a la recta final de la temporada, en la que necesita sumar triunfos para sostener sus aspiraciones de pelear por un título y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El amistoso se disputó en dos tiempos de 30 minutos y contó con una formación integrada mayormente por futbolistas que habitualmente no son titulares. La práctica permitió al cuerpo técnico observar distintas alternativas y darle rodaje a jugadores que vienen teniendo poca participación.

Desde la llegada de Ponzio al banco de suplentes, River incorporó este tipo de encuentros a su planificación semanal. Anteriormente había enfrentado a All Boys, Atlético Escobar y Vélez, mientras que esta vez recibió a Ferro, líder de la Zona A de la Primera Nacional, que también atraviesa una etapa decisiva en su lucha por regresar a la máxima categoría.

Acuña sumó minutos y River busca reemplazante para Martínez Quarta

Una de las principales novedades del amistoso fue la presencia de Marcos Acuña, quien volvió a jugar después de superar la molestia física que le impidió participar del triunfo ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

El lateral izquierdo pudo sumar minutos y, de no surgir nuevos inconvenientes, estaría en condiciones de regresar al equipo titular el próximo domingo frente a Racing.

Por otra parte, Ponzio aprovechó la práctica para evaluar a Tobías Ramírez y Lautaro Rivero, los dos principales candidatos a ocupar el lugar de Lucas Martínez Quarta, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras alcanzar las cinco tarjetas amarillas.

En principio, Rivero aparece como el futbolista con mayores posibilidades de ingresar al once inicial. El defensor zurdo de 22 años cuenta con más experiencia en Primera División, aunque perdió terreno desde la llegada de Nicolás Otamendi. Durante el actual semestre solamente fue titular en una oportunidad, cuando jugó como lateral izquierdo frente a Rosario Central.

Ramírez, por su parte, volvió a integrar las convocatorias hace seis partidos después de una prolongada ausencia, pero todavía no sumó minutos desde su regreso. Hasta el momento, acumula apenas 45 minutos oficiales con la camiseta de River, precisamente ante Racing en Avellaneda.

La decisión será importante para Ponzio, que mantuvo prácticamente sin modificaciones su línea defensiva desde que asumió como entrenador.

La formación de River ante Ferro

El Millonario salió a la cancha con Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri; Lautaro Pereyra; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Durante el encuentro también ingresaron Facundo González y Santiago Espíndola.

Por su parte, Ferro formó con Lucas Ruiz; Fernando Torrent, Matías Zubowicz, Leandro Peña Biafore; Sebastián Corda; Laureano Marra, Gino Olguín, Nicolás Gómez; Tiago Esidin, Jonathan Menéndez y Emanuel Dening.

Más allá del empate, el amistoso dejó conclusiones importantes para el cuerpo técnico de River, especialmente por la recuperación de Acuña y las alternativas que aparecieron en la defensa.

El próximo desafío del Millonario será frente a Racing, en un compromiso que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la recta final de la temporada.