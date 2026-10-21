"La tranquilidad social se debe generar mejorando las condiciones, no aumentando la represión"

El ministro de Desarrollo Social Ángel Niccolai fue muy crítico de la gestión de Javier Milei y sus recientes declaraciones negando que los argentinos no puedan llegar a fin de mes. Además, adelantó el trabajo que el Gobierno Provincial y la cartera que encabeza se encuentran realizando para enfrentar la llegada del Súper Niño.

Hoy 13:46

El ministro de Desarrollo Social de Santiago del Estero, Ángel Niccolai, cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por sus declaraciones sobre la situación económica de los argentinos y consideró que existe una marcada distancia entre el discurso oficial y las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población.

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En diálogo con Radio Panorama, el funcionario calificó de “muy desafortunadas” las expresiones del Presidente y sostuvo que tanto él como integrantes de su gabinete se manifiestan con una soberbia que, a su entender, evidencia una falta de sensibilidad frente a la realidad social.

“No hay duda de que esta situación la están viviendo los sectores más vulnerables en el día a día, así como los propios jubilados y los trabajadores, no solo los informales sino los que tienen sus trabajos e ingresos”, afirmó.

Niccolai consideró que, frente a este escenario, “lo más sensato hubiese sido una mea culpa” y la búsqueda de mecanismos de trabajo conjunto entre distintos sectores. En cambio, cuestionó que desde el Gobierno nacional se niegue la situación que atraviesan numerosas familias.

“Pero tampoco negar la realidad y mostrar tanta indiferencia e insensibilidad ante la situación que viven tantas personas”, agregó.

El ministro también puso en duda si las autoridades nacionales están convencidas de su diagnóstico económico o si buscan sostener el respaldo de su núcleo de seguidores mediante un discurso que atribuye las críticas a los medios de comunicación y a la oposición.

En esa línea, rechazó las expresiones presidenciales contra los periodistas y sostuvo que las manifestaciones sociales responden a experiencias concretas de la población. “La gente dice lo que siente, lo que vive y el tema social no es un tema que deba descuidar como hace”, expresó.

El funcionario advirtió además sobre los riesgos de intentar contener el descontento social mediante el endurecimiento de las medidas represivas. Como referencia, mencionó las protestas que se desarrollan en distintos países europeos y alertó sobre la posibilidad de que la falta de respuestas agrave los conflictos.

“No deseamos un estallido así”, señaló, aunque remarcó que el descontento puede profundizarse cuando los reclamos de distintos sectores no encuentran soluciones.

Niccolai también cuestionó la orientación del Gobierno nacional y de la administración de la Ciudad de Buenos Aires frente a las manifestaciones. Según planteó, la estabilidad social requiere mejorar las condiciones de vida y garantizar la presencia del Estado, especialmente en áreas esenciales como la obra pública, la salud y la educación.

“Estamos hablando de cosas imprescindibles, no que se necesitan de vez en cuando. Este abandono no solo marca una gran insensibilidad, es muy riesgoso”, afirmó.

Preparativos ante la llegada del Súper Niño

En otro tramo del diálogo en los estudios de Radio Panorama, Niccolai detalló el trabajo que lleva adelante el Gobierno de Santiago del Estero para anticiparse a las posibles consecuencias del fenómeno climático conocido como Súper Niño, que podría provocar lluvias intensas e inundaciones en distintos puntos del territorio provincial.

El ministro explicó que existe una tarea articulada entre diferentes áreas gubernamentales, organismos provinciales, intendentes y comisiones municipales, con el objetivo de fortalecer la prevención y organizar la asistencia ante eventuales emergencias.

“Se está trabajando de manera articulada en muchas áreas de gobierno, con maquinarias de Vialidad, Recursos Hídricos y organismos provinciales, y además con intendentes y comisiones municipales para que nos preparemos para un fenómeno que ya vemos está afectando a provincias hermanas”, indicó.

En el ámbito de Desarrollo Social, señaló que se avanza con el acopio de mercadería, colchones y otros elementos esenciales, además de la planificación conjunta con las áreas de Salud y Obras Públicas para brindar una respuesta integral en todo el territorio.

Respecto de las previsiones meteorológicas, explicó que las fechas estimadas para la llegada del fenómeno se fueron modificando. Inicialmente se hablaba de septiembre, luego de octubre y ahora de diciembre, aunque aclaró que la evolución dependerá de las condiciones naturales.

“Se nos han ido corriendo las previsiones, lo cual nos da más tiempo para prepararnos. Primero era septiembre, después octubre, ahora se habla de diciembre, pero eso lo determinará Dios y la naturaleza; nosotros tenemos que estar preparados”, sostuvo.

Niccolai remarcó que la planificación no se limita a responder ante una emergencia, sino que también contempla soluciones habitacionales para las familias que viven en zonas expuestas a las inundaciones.

En ese sentido, mencionó los daños ocasionados por temporales anteriores en sectores como Rubia Moreno y La Bajada, así como en los departamentos Atamisqui, Salavina y Avellaneda. Explicó que, además de reparar viviendas afectadas, se trabaja en la relocalización de algunas familias hacia terrenos más seguros.

“Un temporal le hace más daño a un rancho que a una vivienda de material”, señaló, y consideró que no resulta conveniente volver a construir en lugares que quedaron inutilizados por las crecientes.

El ministro también destacó la participación de municipios, comisiones municipales, organizaciones no gubernamentales, bomberos, consorcios y sociedades rurales en las tareas preventivas. A esto se suma el aporte de los colegios profesionales y las universidades, que colaboran en relevamientos para identificar situaciones de vulnerabilidad y mejorar la planificación de las respuestas estatales.

Por otra parte, recordó la experiencia adquirida durante la pandemia, cuando se organizaron centros de atención y alojamiento en distintos puntos de la provincia para asistir a familias afectadas por la emergencia.

De cara a un posible escenario de inundaciones, anticipó que el Ministerio de Desarrollo Social prevé organizar bases regionales para acelerar la llegada a las zonas afectadas. También se elaborarán registros de personas que dispongan de lanchas, cuatriciclos y otros recursos que puedan resultar útiles durante las tareas de asistencia, incluidos particulares que ya manifestaron su predisposición a colaborar.