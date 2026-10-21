Escándalo en Manchester City: podrían obligar a sus dueños a vender el club por las irregularidades financieras

David Kogan, presidente del Regulador Independiente del Fútbol inglés, advirtió que el organismo tiene "poder absoluto" para exigir la venta del club si se confirma la gestión indebida. Los Citizens apelaron el fallo por las infracciones económicas y esperan una resolución definitiva.

Hoy 14:33

El Manchester City atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de su historia. En medio de la investigación por irregularidades financieras, surgió una nueva amenaza para los propietarios del conjunto inglés: la posibilidad de ser obligados a vender la institución si se confirma que existieron prácticas indebidas en su administración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La advertencia llegó de parte de David Kogan, presidente del Regulador Independiente del Fútbol (IFR), un organismo público creado por el gobierno británico para supervisar la estabilidad económica y la gestión de los clubes profesionales.

Durante una entrevista con el podcast The Rest is Football, Kogan explicó que la entidad cuenta con facultades para intervenir cuando considera que los responsables de una institución no cumplen con los estándares exigidos.

"Tenemos la potestad de pedirle a un propietario que se aparte de un club si creemos que lo gestiona de una manera que no es adecuada, justa ni correcta", sostuvo el dirigente.

Cuando le consultaron si los propietarios podrían negarse a desprenderse de sus acciones, fue todavía más contundente: "Tenemos poder absoluto para hacerlo".

Manchester City espera una resolución definitiva

Las declaraciones se producen después de que una comisión independiente declarara culpable al Manchester City de la mayoría de las 115 acusaciones relacionadas con infracciones a las normas financieras de la Premier League.

La investigación abarcó el período comprendido entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, durante el cual se detectaron irregularidades vinculadas con acuerdos comerciales, declaraciones de ingresos y falta de colaboración con las autoridades encargadas del proceso.

Según las conclusiones de la comisión, el club habría utilizado acuerdos comerciales ficticios para incrementar artificialmente sus ingresos o reducir sus costos en operaciones que superaron los 900 millones de libras.

Sin embargo, Manchester City rechazó las acusaciones y presentó una apelación contra el fallo, al considerar que la resolución contiene errores materiales de derecho, principios y hechos.

Mientras se analiza ese recurso, la institución permanece a la espera de una resolución definitiva que podría derivar en importantes sanciones deportivas y económicas.

¿Podrían obligar al jeque Mansour a vender el club?

Desde 2008, el Manchester City pertenece al jeque emiratí Mansour bin Zayed Al Nahyan, quien también controla mayoritariamente el City Football Group, conglomerado que tiene participaciones en distintas instituciones del mundo, entre ellas Girona, New York City FC y Montevideo City Torque.

La posibilidad de que deba desprenderse de la propiedad del conjunto inglés representa uno de los escenarios más delicados del conflicto.

De todas maneras, Kogan aclaró que todavía no existe una decisión de investigar directamente al Manchester City desde el organismo que preside, ya que primero deberán conocerse los resultados de la apelación.

"No voy a emitir ningún juicio al respecto hasta que se hayan respondido todas esas preguntas. Entonces tendremos que decidir si iniciamos nuestra propia investigación, llegamos a una conclusión y tomamos las medidas necesarias. Adelantarse a eso sería un error garrafal", explicó.

De esta manera, una eventual venta forzada no sería automática, sino que dependería de una evaluación posterior sobre la gestión y la idoneidad de sus propietarios.

Las sanciones que podrían complicar al equipo inglés

Además del posible impacto sobre sus propietarios, Manchester City enfrenta el riesgo de recibir un fuerte castigo de la Premier League.

Entre las sanciones que se mencionan aparecen una importante quita de puntos y una elevada multa económica. Incluso, algunos escenarios planteados por la prensa inglesa advierten que una deducción considerable podría comprometer su permanencia en la máxima categoría.

No obstante, todavía no existe una sanción definitiva anunciada y las posibles consecuencias dependerán del desarrollo del proceso de apelación.

El futuro institucional y deportivo del Manchester City permanece abierto, mientras el fútbol inglés sigue de cerca un caso que podría marcar un precedente histórico sobre el control financiero y la responsabilidad de los propietarios de los clubes.