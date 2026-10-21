El Select 12 Norte tendrá este jueves su acto de apertura en Old Lions

Santiago del Estero recibirá a las seis selecciones que participarán del Campeonato Argentino Juvenil de Rugby. La ceremonia inaugural se realizará desde las 20, mientras que la competencia comenzará el viernes y se extenderá hasta el domingo.

Hoy 14:53

Santiago del Estero se prepara para recibir el Select 12 Norte del Campeonato Argentino Juvenil de Rugby, una importante competencia que reunirá a seis seleccionados y tendrá como escenario las instalaciones de Old Lions. El evento comenzará oficialmente este jueves con el acto de apertura, previsto para las 20 horas.

Durante la jornada arribarán a la provincia las delegaciones visitantes, que por la tarde se concentrarán en el predio de Old Lions. Allí también se llevará a cabo la reunión de managers y una cena de bienvenida destinada a jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes.

La ceremonia inaugural contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales, representantes de las empresas patrocinadoras y los capitanes de las seis selecciones participantes, quienes serán protagonistas de una competencia que promete un fin de semana de intensa actividad deportiva.

Cómo se disputará el Select 12 Norte

La acción comenzará el viernes a las 9 de la mañana, con el inicio de la fase de grupos, que se desarrollará íntegramente durante esa jornada. Los encuentros se disputarán tanto por la mañana como por la tarde, en las instalaciones de Old Lions.

El sábado será día de descanso para las delegaciones, mientras que el domingo se jugarán las instancias decisivas del certamen, con las semifinales programadas para la mañana y la gran final prevista para horas de la tarde.

El torneo tendrá un incentivo especial, ya que el seleccionado que se consagre campeón del Select 12 Norte obtendrá el derecho de disputar una final frente al ganador del Select 12 Sur, en busca de un lugar en la Zona Ascenso del Campeonato Argentino Juvenil.

De esta manera, Santiago del Estero volverá a convertirse en escenario de una competencia nacional de rugby juvenil, con Old Lions como sede de tres jornadas de actividad que reunirán a jugadores, entrenadores y dirigentes de distintas delegaciones.