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Policiales

Dictaron prisión preventiva para un hombre por abuso infantil

La fiscalía y la querella indicaron que están en condiciones de probar cuatro casos de buso. La decisión se tomó en la audiencia realizada este miércoles.

Hoy 15:21

Un empleado de comercio que fue detenido por abuso sexual infantil gravemente ultrajante, recibió este miércoles un revés judicial al dictarse la prisión preventiva, tras realizarse una audiencia judicial.

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El trámite se realizó durante la mañana de este miércoles, momento en que se decidió que siga tras la rejas, ya que tanto la querella como la fiscalía están en condiciones de acreditar cuatro casos de abuso.

La fiscal Andrea Juárez indicó que el detenido fue alojado en el Centro Único de Detenidos. Trabajaba como vendedor en un local comercial céntrico.

Entre las pruebas valoradas para dictar la prisión preventiva, estaría el resultado de la Cámara Gesell a una nena de 9 años, amiga de las hijas del depravado. 

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