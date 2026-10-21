Víctima del robo de siete millones de pesos aportó videos de una cámara de vigilancia

Termas. Además realizó una rectificación en cuanto al modelo de auto bajo sospecha. El millonario robo fue denunciado el 18 de octubre. Delincuentes ingresaran a una casa de calle General Alvear.

Hoy 14:02

La investigación por el robo de $7.000.000 en efectivo denunciado por una comerciante de Las Termas de Río Hondo sumó nuevos elementos a partir de una ampliación de denuncia presentada por la damnificada.

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El hecho fue denunciado por Macarena Tania Sastre, de 31 años, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron a su vivienda de calle General Alvear, en el barrio Norte, y se llevaron una cartera pequeña de cuerina negra que contenía el dinero, guardado en billetes de $20.000 y algunos de $10.000.

Según la denuncia inicial, el ingreso se habría producido luego de que los desconocidos escalaran la tapia trasera de la propiedad, dañaran una cámara de seguridad que no estaba en funcionamiento y accedieran por una puerta posterior sin medidas de seguridad. Posteriormente, habrían violentado una puerta de chapa que comunica con el garaje.

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La damnificada advirtió la sustracción al revisar su habitación, ubicada en la planta superior de la vivienda, donde tenía la cartera.

Videos y una rectificación clave

En la ampliación de denuncia, formulada el 20 de octubre a las 21:30, Sastre informó que realizó averiguaciones por su cuenta y revisó cámaras de seguridad de vecinas. Las filmaciones fueron aportadas a las actuaciones.

Además, rectificó un dato que había mencionado inicialmente sobre el vehículo que habría sido observado: en lugar de un Renault Logan blanco, indicó que se trataría de un Peugeot 408 blanco.

A partir de sus averiguaciones, la denunciante manifestó que el automóvil pertenecería presuntamente a un hombre identificado como Adrián Ávila, quien tendría domicilio transitorio en el barrio Adela. Sin embargo, este señalamiento surge de las averiguaciones aportadas por la denunciante y no implica, por sí mismo, que se haya establecido la participación de esa persona en el robo.

La investigación sigue abierta

En la denuncia inicial, Sastre también había manifestado sus sospechas respecto de su empleada doméstica, debido a que conocía los movimientos de la vivienda y había concurrido a realizar tareas de limpieza durante la tarde previa al hecho. Ese señalamiento tampoco constituye una prueba de participación en el ilícito.

La causa continúa en etapa investigativa. Interviene la fiscal Dra. Pérez Vicens, mientras se aguardan directivas sobre las medidas a seguir para avanzar en el esclarecimiento del robo.

El monto denunciado, la incorporación de filmaciones y la rectificación sobre el vehículo forman parte de los nuevos datos que deberán ser evaluados por los investigadores.