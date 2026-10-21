Duro golpe para el PSG: Kvaratskhelia sufrió una grave lesión y se perdería el resto de la temporada

El delantero georgiano sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria por 4-2 ante Barcelona por la Champions League. Deberá ser operado y Luis Enrique también pierde a otras dos figuras por lesión.

Hoy 13:45

El París Saint-Germain atraviesa un gran momento futbolístico en la Champions League, pero recibió una noticia que encendió todas las alarmas. Tras la contundente victoria por 4-2 frente al Barcelona en el Parque de los Príncipes, el club francés confirmó que Khvicha Kvaratskhelia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo mantendría alejado de las canchas durante varios meses.

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El atacante georgiano debió abandonar el terreno de juego a los 15 minutos del segundo tiempo, luego de sufrir una molestia que le impidió continuar. Los estudios médicos posteriores confirmaron la gravedad de la lesión y obligarán al futbolista a someterse a una intervención quirúrgica.

A través de un comunicado oficial, el PSG informó que Kvaratskhelia sufrió una "rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha" y precisó que "será operado en los próximos días".

La noticia representa un golpe importante para el entrenador Luis Enrique, que pierde a uno de sus principales recursos ofensivos en plena disputa de la temporada 2026/27.

Una baja sensible para el campeón de Europa

El conjunto parisino atraviesa un presente destacado en el máximo certamen continental. Con su triunfo ante Barcelona, alcanzó las tres victorias en igual cantidad de presentaciones y mantiene el puntaje ideal en la fase de liga, con la ilusión de conquistar su tercera Champions League consecutiva.

Sin embargo, la grave lesión del delantero georgiano modifica los planes del cuerpo técnico. Por los tiempos habituales de recuperación de una rotura de ligamentos cruzados, Kvaratskhelia podría perderse prácticamente todo lo que resta de la temporada, aunque el club todavía no estableció una fecha oficial para su regreso.

Hasta el momento, el futbolista había disputado 15 encuentros entre todas las competencias, con dos goles y una asistencia, números que reflejan su participación dentro del equipo francés.

Dembélé y Marquinhos también terminaron lesionados

Como si la lesión de Kvaratskhelia no fuera suficiente, el PSG confirmó otros dos problemas físicos que complican el panorama de Luis Enrique.

Ousmane Dembélé, ganador del último Balón de Oro, sufrió una lesión en el muslo izquierdo, por la que deberá permanecer bajo tratamiento durante las próximas semanas.

En tanto, Marquinhos, defensor y capitán del conjunto parisino, presentó una lesión muscular en el muslo derecho, que también lo mantendrá alejado de las canchas por un período todavía no determinado.

De esta manera, el PSG pasó de celebrar una importante victoria frente a Barcelona a enfrentar un escenario complicado por las bajas de tres futbolistas fundamentales.

El desafío para Luis Enrique será mantener el alto nivel competitivo del equipo mientras busca alternativas para reemplazar a sus figuras lesionadas, en una temporada en la que el conjunto francés pretende seguir haciendo historia en Europa.