Añatuya: atraparon a delincuente que robó cortinas desde un comercio en plena avenida Belgrano

La policía atrapó al sospechoso, un conocido delincuente de 23 años. Aprovechó un segundo de descuido, sustrajo las cortinas que estaban a la vista.

Hoy 13:35

Un rápido accionar de la Unidad Ciclística de la Departamental 13 permitió detener durante la mañana de este miércoles a un joven de 23 años, acusado de haber hurtado en la tarde noche del lunes un juego de cortinas "Blackout" desde un local comercial ubicado en la esquina céntrica de Avenida Belgrano y Chacabuco.

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El ilícito ocurrió el lunes, cerca de las 21 horas, cuando el propietario del negocio guardaba sus pertenencias para cerrar. El delincuente aprovechó un segundo de descuido, sustrajo las cortinas que estaban a la vista y se dio a la fuga a pie.

La caída del sospechoso no tardó en llegar. Hoy miércoles, a las 11 horas, los efectivos que realizaban recorridos preventivos interceptaron en Av. Belgrano y Av. General Paz a Luis Gabriel “Morenito” Moreno (23) y conocido en el ambiente delictivo local.

Al verificar sus datos con la Comisaría Comunitaria N° 41, la policía confirmó que sobre Moreno pesaba la orden de comparendo por el delito cometido antenoche. El acusado fue reducido de inmediato y trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.