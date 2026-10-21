La Justicia dispuso siete meses de prisión preventiva para Nora Villarroya

La contadora está imputada en una causa que investiga presuntas estafas, administración fraudulenta y utilización indebida de tarjetas de crédito. Hay seis personas que denunciaron los hechos y las querellas estiman que el daño económico podría ascender a millones de pesos.

Hoy 13:37

La contadora Nora Isabel Villarroya deberá cumplir siete meses de prisión preventiva en el marco de una investigación judicial por presuntas maniobras de estafa y defraudación que habrían ocasionado importantes pérdidas económicas a seis personas.

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La resolución se conoció este miércoles durante una nueva audiencia realizada en los tribunales, donde la fiscal Celia Inés Mussi, a cargo de la investigación y de la acumulación de las causas, impulsó el pedido de prisión preventiva contra la imputada.

La causa comprende los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y uso indebido de tarjetas de crédito. Según lo expuesto por las querellas, el perjuicio económico sería millonario y podría aumentar a medida que avance el proceso judicial.

El expediente reúne las denuncias de seis personas que señalaron presuntas irregularidades atribuidas a la contadora. En ese contexto, la fiscalía procura esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados, reconstruir las operaciones bajo análisis y establecer el alcance de las posibles maniobras.

Con la medida de prisión preventiva fijada por siete meses, la investigación continuará durante ese período con el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades que pudieran surgir de las actuaciones.