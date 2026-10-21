Santiago Sosa le quitó mérito a Paredes tras la clasificación de Boca: "No creo que haya tenido mucha incidencia"

El mediocampista argentino de Vasco da Gama minimizó el protagonismo del campeón del mundo en la victoria del Xeneize por 3-1 en el Maracaná. Además, cuestionó el rendimiento de su equipo y aseguró que regalaron un tiempo.

Hoy 13:11

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana 2026 dejó repercusiones más allá del festejo xeneize. Luego de la victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en el Maracaná, Santiago Sosa, mediocampista argentino del conjunto brasileño, sorprendió al restarle importancia a la actuación de Leandro Paredes, autor del tercer gol que terminó de sentenciar la serie.

El volante de 27 años, con pasado en River y Racing, analizó la derrota de su equipo y consideró que el campeón del mundo no tuvo una influencia determinante en el desarrollo del encuentro, pese a su golazo desde afuera del área.

"No creo que haya tenido mucha incidencia. Tuvo el gol, tiene buena pegada. Fue un error nuestro que lo dejamos venir mucho. No hicimos un buen partido y por eso fue que nos tocó perder", expresó Sosa al referirse al rendimiento de Paredes.

Sus declaraciones llegaron después de una noche en la que el mediocampista de Boca fue protagonista al marcar un tanto decisivo para asegurar la clasificación del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

La autocrítica de Sosa tras la eliminación de Vasco da Gama

Más allá de sus palabras sobre Paredes, el futbolista argentino reconoció que Vasco da Gama cometió errores importantes y no logró controlar una de las principales virtudes ofensivas del Xeneize: los contraataques.

"Sabíamos lo que era Boca. Ya lo habíamos visto la semana anterior y sabíamos cómo jugaba, su juego de contragolpe. Justamente fue donde fallamos", explicó el mediocampista sobre las dificultades que atravesó su equipo durante el encuentro.

Sosa también hizo hincapié en el flojo rendimiento de Vasco durante los primeros 45 minutos, un aspecto que consideró determinante para el resultado final.

"El primer tiempo fue para el olvido. No podemos jugar así un partido de copa en estas instancias. Con mucha bronca por el partido, cómo jugamos y por sobre todo que regalamos un tiempo", manifestó con evidente frustración.

Un ex-River que sufrió la clasificación de Boca

Santiago Sosa conoce de cerca la rivalidad con Boca por su pasado en River Plate, donde realizó las divisiones inferiores y debutó en Primera División en 2018 bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Posteriormente, continuó su carrera en Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), también vistió la camiseta de Racing y finalmente llegó al fútbol brasileño.

Ahora, defendiendo los colores de Vasco da Gama, el mediocampista quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de un Boca que volvió a hacerse fuerte en Brasil y buscará conquistar un nuevo título internacional.

Mientras el conjunto brasileño deberá enfocarse en sus próximos compromisos, el Xeneize celebró una clasificación histórica en el Maracaná, con Paredes como uno de los grandes protagonistas de la noche.