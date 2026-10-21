Bayern Munich y Arsenal protagonizan un partidazo por la Champions League

El conjunto alemán recibirá este miércoles a los Gunners en el Allianz Arena, por la tercera fecha de la fase de liga. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para mantenerse entre los protagonistas del certamen europeo.

Hoy 12:33

La Champions League 2026/27 tendrá este miércoles 21 uno de los encuentros más atractivos de su tercera jornada. Bayern Munich y Arsenal se enfrentarán desde las 16 (hora argentina) en el Allianz Arena, en un duelo entre dos grandes candidatos a pelear por el título continental.

El equipo alemán, conducido por Vincent Kompany, intentará aprovechar la localía para recuperar terreno después de empatar 3-3 frente al Viking de Noruega en su última presentación europea. Con cuatro puntos acumulados, los bávaros buscarán una victoria que les permita acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Además, Bayern llega con la confianza en alza luego de golear 6-1 al RB Leipzig por la Bundesliga, resultado que volvió a dejar en evidencia su enorme potencial ofensivo.

Del otro lado estará el Arsenal de Mikel Arteta, que atraviesa un gran presente y llega con puntaje perfecto en la competencia. Los ingleses ganaron sus dos primeros partidos, mantienen su arco invicto y buscarán extender su racha positiva en uno de los estadios más exigentes de Europa.

Los Gunners también vienen de imponerse por 1-0 frente al Nottingham Forest en la Premier League, donde se mantienen en la pelea por los primeros puestos.

El encuentro promete intensidad, figuras internacionales y un duelo táctico entre dos entrenadores que apuestan por el protagonismo ofensivo y la presión alta.

A qué hora juegan Bayern Munich vs. Arsenal y dónde verlo en vivo

El partido comenzará a las 16:00 de Argentina y podrá verse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

Las posibles formaciones de Bayern Munich y Arsenal

Bayern Munich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof; Lennart Karl, Ismael Saibari, Luis Díaz; Harry Kane.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Bruno Guimarães; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Noni Madueke; Viktor Gyökeres.