Boca sigue haciendo historia ante los brasileños: el impresionante récord que alcanzó tras eliminar a Vasco da Gama

El Xeneize se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras ganar 3-1 en el Maracaná y amplió su dominio histórico frente a equipos de Brasil. Acumula 27 eliminaciones de rivales brasileños y 18 series resueltas a su favor en territorio visitante.

Hoy 12:53

Boca Juniors volvió a escribir una página importante de su historia internacional. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y consiguió su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026, en una noche que también le permitió ampliar una serie de estadísticas que reflejan su histórica supremacía frente a los clubes brasileños.

El triunfo conseguido en Río de Janeiro no solo significó el pasaje a una nueva definición continental, sino que también consolidó al Xeneize como uno de los rivales más difíciles para los equipos de Brasil en las competiciones organizadas por la Conmebol.

Con esta clasificación, Boca alcanzó las 27 eliminaciones de equipos brasileños en 40 enfrentamientos directos, una marca que lo posiciona como el club con mayor cantidad de series ganadas ante representantes de ese país. Además, acumula 43 victorias en encuentros internacionales frente a conjuntos de Brasil.

Otro registro destacado corresponde a las semifinales: el conjunto de la Ribera logró avanzar en ocho de las diez que disputó contra equipos brasileños. Sus únicas eliminaciones en esa instancia fueron frente a Fluminense, en 2008, y Santos, en 2020, ambas por la Copa Libertadores.

Un récord que crece en territorio brasileño

Uno de los datos más contundentes del historial de Boca es su capacidad para conseguir clasificaciones fuera de la Argentina. Con la reciente victoria frente a Vasco da Gama, el Xeneize llegó a 18 series internacionales definidas favorablemente en Brasil.

Entre sus antecedentes más recientes aparecen la eliminación de San Pablo en los cuartos de final de la actual Copa Sudamericana, luego de empatar 1-1 en el Morumbí, y la clasificación a la final de la Libertadores 2023 tras superar a Palmeiras por penales.

El historial también incluye actuaciones memorables, como las consagraciones frente a Palmeiras en 2000, Santos en 2003 y Gremio en 2007, además de la Recopa Sudamericana obtenida ante San Pablo en 2006.

Cuatro de las seis Copas Libertadores que conquistó Boca tuvieron su definición en territorio brasileño, una particularidad que fortalece su historia frente a los clubes de ese país.

Las 18 series que Boca logró definir a su favor en Brasil

El historial del Xeneize incluye eliminaciones y títulos conseguidos frente a equipos brasileños en distintas competencias internacionales.

Corinthians (1991): octavos de final de la Copa Libertadores. San Pablo (1993): semifinales de la Copa de Oro. San Pablo (1994): semifinales de la Supercopa. Palmeiras (2000): final de la Copa Libertadores. Palmeiras (2001): semifinales de la Copa Libertadores. Paysandú (2003): octavos de final de la Copa Libertadores. Santos (2003): final de la Copa Libertadores. Internacional (2004): semifinales de la Copa Sudamericana. San Pablo (2006): final de la Recopa Sudamericana. Gremio (2007): final de la Copa Libertadores. Cruzeiro (2008): octavos de final de la Copa Libertadores. Fluminense (2012): cuartos de final de la Copa Libertadores. Corinthians (2013): octavos de final de la Copa Libertadores. Cruzeiro (2018): cuartos de final de la Copa Libertadores. Palmeiras (2018): semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras (2023): semifinales de la Copa Libertadores. San Pablo (2026): cuartos de final de la Copa Sudamericana. Vasco da Gama (2026): semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca va por otro título internacional

El equipo de Arruabarrena tendrá ahora una nueva oportunidad de conquistar un trofeo continental y terminar con la sequía internacional que arrastra desde 2007.

En la final de la Copa Sudamericana, Boca enfrentará al ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que se definirá este miércoles 21 de octubre.

El partido decisivo se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, según confirmó el club.

La posibilidad de volver a enfrentar a un conjunto brasileño alimenta la expectativa de los hinchas xeneizes, que sueñan con recuperar la gloria continental y sumar una nueva estrella a su historia.