Secuestraron un automóvil con pedido de captura en Chaco

Un operativo preventivo en Resistencia, Chaco, resultó en el secuestro de un automóvil Chevrolet Spin que tenía un pedido de captura activo en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

Hoy 03:24

En un operativo preventivo realizado el martes por la noche en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, la División Patrulla Preventiva llevó a cabo un control exhaustivo en la intersección de la avenida Ávalos y calle San Juan. En el transcurso de esta operación, los agentes de seguridad lograron secuestrar un automóvil Chevrolet Spin de color gris, el cual presentaba un pedido de secuestro activo que había sido registrado en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), lo que elevó la importancia del procedimiento ejecutado.

El control se llevó a cabo alrededor de las 20:00 horas, como parte del Programa de Prevención Metropolitano, que busca mejorar la seguridad en las calles de la ciudad y disuadir actividades delictivas. Durante esta operación, el personal policial identificó el vehículo y realizó las verificaciones pertinentes sobre su estado legal, asegurando que las medidas de seguridad se implementaran de manera efectiva para salvaguardar a la comunidad.

Los agentes, al consultar la patente del Chevrolet Spin en el sistema policial, confirmaron que el automóvil estaba vinculado a un requerimiento emitido por Gendarmería Nacional Argentina. Este requerimiento se relacionaba con una causa judicial que estaba siendo tramitada en el ámbito federal de la provincia de Misiones, lo que añade un contexto más serio a la situación del vehículo y su conductor.

Ante la confirmación de la situación legal del vehículo, se procedió al secuestro del automóvil, garantizando que no se permitiera su circulación hasta que se resolviera el estatus legal del mismo. Posteriormente, el vehículo fue trasladado a la Comisaría Segunda Metropolitana, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones legales correspondientes, asegurando que se sigan los procedimientos adecuados en estos casos.

Este tipo de operaciones son fundamentales para combatir la delincuencia en la región, así como asegurar que los vehículos con antecedentes legales sean retirados de circulación. La colaboración entre distintas fuerzas de seguridad se vuelve esencial en la lucha contra el delito, y la coordinación de esfuerzos permite mantener el orden y la seguridad en la provincia de Chaco.

La policía del Chaco destacó la importancia de estos operativos en la prevención del delito y la protección de la comunidad. La vigilancia constante y la implementación de controles en las vías públicas son estrategias clave para prevenir situaciones de riesgo y asegurar el cumplimiento de la ley, así como para fomentar un ambiente más seguro para todos los ciudadanos.