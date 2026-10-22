El Gobierno negó que el dólar esté atrasado y aseguró que no habrá volatilidad cambiaria en 2027

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el programa económico de Javier Milei y sostuvo que la Argentina cuenta con herramientas suficientes para evitar sobresaltos cambiarios durante el próximo año electoral. Además, atribuyó la suba del riesgo país a la crisis internacional.

Hoy 16:54

El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, descartó que exista un atraso cambiario en la Argentina y aseguró que durante 2027 no habrá fuertes fluctuaciones en el precio del dólar ni en las tasas de interés. El funcionario defendió la política económica del Gobierno y consideró que los mercados están castigando excesivamente a los activos argentinos.

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Las declaraciones se produjeron este jueves durante la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, donde el funcionario analizó el escenario económico nacional y las perspectivas para el próximo año, marcado por las elecciones presidenciales.

"Olvídense de la volatilidad cambiaria y de tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora", afirmó Furiase, quien buscó llevar tranquilidad a los inversores frente a las dudas sobre la estabilidad financiera.

El Gobierno rechazó que exista un atraso cambiario

Uno de los puntos centrales de su exposición estuvo relacionado con el valor del dólar. Furiase cuestionó los planteos de economistas que advierten sobre un posible atraso cambiario y sostuvo que los indicadores económicos no justifican una devaluación.

"No hay ningún indicador objetivo que hable de atraso cambiario", aseguró, al mencionar el desempeño de las exportaciones, el superávit comercial y las compras de divisas realizadas por el Banco Central.

En ese sentido, indicó que la autoridad monetaria acumuló compras por US$15.000 millones y destacó que el esquema de bandas cambiarias permitió fortalecer las reservas sin recurrir a una devaluación.

Incluso, planteó que, si el tipo de cambio flotara completamente libre, el dólar tendería a bajar debido a las condiciones actuales del mercado.

Riesgo país: el Gobierno responsabilizó a la crisis internacional

Furiase también se refirió al comportamiento del riesgo país, que este jueves volvió a superar los 700 puntos básicos, y consideró que el incremento responde a factores externos.

Según su análisis, el escenario internacional atraviesa un período especialmente complejo, caracterizado por tasas de interés elevadas en las principales economías y aumentos en los precios de la energía y los alimentos.

El funcionario sostuvo que la Argentina está siendo castigada de manera excesiva por los mercados, pese a los avances que, según su evaluación, consiguió el Gobierno en materia fiscal y monetaria.

Entre los principales argumentos, destacó el equilibrio de las cuentas públicas y la recuperación de las reservas internacionales.

De acuerdo con las cifras presentadas por Furiase, las reservas netas del Banco Central pasaron de un saldo negativo de US$12.000 millones a uno positivo por un monto equivalente.

Las herramientas del Gobierno para enfrentar el año electoral

De cara a 2027, el secretario de Finanzas aseguró que el Gobierno dispone de recursos para afrontar los vencimientos de deuda y contener eventuales presiones sobre el dólar.

En ese sentido, detalló que el Tesoro cuenta con $9 billones depositados en el Banco Central y más de $10 billones en el resto del sistema financiero.

También señaló que el programa financiero para 2026 y 2027 se encuentra cubierto, sin necesidad de depender de un regreso inmediato a los mercados internacionales de crédito.

Entre las alternativas disponibles mencionó la posibilidad de colocar US$5.000 millones en el mercado local para refinanciar vencimientos de bonos y utilizar parte del acuerdo de intercambio de monedas con China.

Además, aseguró que el Gobierno cuenta con distintas fuentes de respaldo financiero y cambiario que, en conjunto, superarían los US$125.000 millones, aunque esa cifra incluye instrumentos y recursos de diferente naturaleza.

Finalmente, el funcionario reconoció que una parte de la incertidumbre financiera está vinculada con el escenario político y las elecciones presidenciales del próximo año.

Según explicó, los mercados todavía incorporan en el precio de los bonos el riesgo de que el programa económico no tenga continuidad después de 2027.

Sin embargo, Furiase se mostró optimista respecto del futuro electoral del oficialismo y aseguró que esa percepción cambiará con el transcurso de los próximos meses.

"Para nosotros, más temprano que tarde, el mercado va a descontar que Javier Milei va a ganar caminando el año que viene", expresó.

De esta manera, el Gobierno ratificó su confianza en la estabilidad cambiaria y financiera para 2027, aunque las proyecciones oficiales se producen en un contexto de tensión en los mercados internacionales y nuevas subas del riesgo país argentino.