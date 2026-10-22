Violento vuelco en la Ruta 89: una camioneta de Aguas de Santiago protagonizó un accidente y hay un herido

El siniestro ocurrió este jueves cerca de la localidad de Yuchán, a unos 60 kilómetros de Quimilí. Una persona sufrió lesiones y tuvo que ser trasladada a un centro de salud de Suncho Corral.

Hoy 17:30

Un violento accidente de tránsito se registró este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 89, a la altura de la localidad de Yuchán, en el departamento Juan Felipe Ibarra, donde una camioneta perteneciente a la empresa Aguas de Santiago protagonizó un vuelco que dejó como saldo una persona herida.

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El hecho ocurrió a aproximadamente 60 kilómetros de la ciudad de Quimilí, cuando, por motivos que todavía se intentan determinar, el conductor del vehículo habría perdido el control, provocando que la camioneta terminara volcada sobre la calzada.

Como consecuencia del siniestro, una persona sufrió diversas lesiones y necesitó asistencia médica inmediata.

Tras recibir los primeros auxilios por parte de los servicios de emergencia que acudieron al lugar, el herido fue trasladado a un centro asistencial de Suncho Corral, donde quedó a disposición de los profesionales médicos para una evaluación de su estado de salud.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni las circunstancias que provocaron el vuelco.

Las causas del accidente son materia de investigación, mientras se aguarda información oficial que permita esclarecer cómo se produjo el siniestro vial.