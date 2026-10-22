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La Reserva de Central Córdoba cayó en su visita a Deportivo Riestra

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos Roldán acumula 12 puntos y se ubica en la 15ª posición de la Zona B.

Hoy 18:08

La Reserva de Central Córdoba fue derrotada por 3-1 ante Deportivo Riestra, en uno de los encuentros correspondientes a la 14ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura Proyección, organizado por la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

El conjunto ferroviario comenzó mejor y logró ponerse en ventaja a los 11 minutos del primer tiempo, gracias a una definición de Salvador Rodríguez. Sin embargo, el Malevo consiguió revertir el marcador en el complemento con los goles de Agustín Graneros, a los 17 minutos; Fabricio Ventresca, a los 28; y Sebastián Paz, a los 47.

Ambos equipos terminaron el encuentro con diez jugadores debido a las expulsiones de Facundo Roldán, en Central Córdoba, a los 17 minutos del primer tiempo, y de Luciano Cremona, en Deportivo Riestra, a los 21 de la misma etapa.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos Roldán acumula 12 puntos y se ubica en la 15ª posición de la Zona B.

El próximo compromiso del Ferroviario será el miércoles 28 de octubre, a las 19, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Alfredo Terrera.

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