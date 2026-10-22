Estados Unidos expresó preocupación por la ley sobre Malvinas, pero aseguró que respeta el debate en Argentina

El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, manifestó la inquietud de Washington por las posibles sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.

Hoy 18:52

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció este jueves la preocupación de su país por el proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca establecer sanciones contra empresas involucradas en la explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. Sin embargo, aseguró que el gobierno de Donald Trump respeta el proceso legislativo del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín, donde ambos funcionarios abordaron distintos aspectos de la agenda bilateral. “Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina”, sostuvo Landau, quien remarcó que Washington sigue de cerca los intereses de sus empresas. Además, agregó: “Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

La iniciativa del Gobierno nacional busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las herramientas legales para actuar contra quienes financien, faciliten o desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El proyecto contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales para las compañías alcanzadas por el régimen.

La discusión generó inquietud por sus posibles consecuencias sobre empresas y fondos de inversión estadounidenses. No obstante, desde el Ejecutivo argentino sostienen que las observaciones de Washington no constituyen un pedido formal para retirar el proyecto y mantienen su intención de avanzar con el tratamiento legislativo.

Por su parte, Quirno defendió la reforma al considerar que la normativa vigente no brinda todas las herramientas necesarias para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El canciller explicó que la propuesta también apunta a que las compañías evalúen abandonar las inversiones que operan bajo licencias consideradas ilegítimas por la Argentina y desarrollen nuevos proyectos en el territorio continental.

“No va en contra de nadie en particular”, afirmó el funcionario, quien volvió a ratificar que la causa Malvinas constituye una prioridad para el país y que el Gobierno continuará utilizando las vías diplomáticas y jurídicas para sostener el reclamo de soberanía.

El reclamo argentino ante Naciones Unidas

Durante el encuentro, Landau también se refirió al planteo estadounidense para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y aseguró que la propuesta forma parte de una iniciativa más amplia de reforma de los organismos multilaterales impulsada por la administración de Trump.

El funcionario sostuvo que ese planteo no representa una definición específica sobre la reivindicación argentina de soberanía sobre las islas. En respuesta, Quirno destacó la importancia del comité como espacio para debatir anualmente la cuestión Malvinas, aunque aclaró que la continuidad del reclamo no depende exclusivamente de ese organismo.

El canciller afirmó que la Argentina seguirá defendiendo su posición en los distintos ámbitos internacionales y reiteró que el objetivo es lograr que el país y el Reino Unido retomen las negociaciones por la soberanía de las islas.

Cooperación en seguridad y nuevas inversiones

La agenda bilateral también incluyó anuncios de cooperación en materia de seguridad, ciberseguridad y protección de la infancia. Según informó Quirno, Estados Unidos aprobó US$13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones estarán destinados a proyectos en la Argentina.

Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un acuerdo para la protección de la infancia que contempla asistencia de hasta US$10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de US$15 millones para establecer un centro de operaciones de ciberseguridad y evaluar la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT.

Por último, los funcionarios repasaron los avances del acuerdo comercial, las oportunidades de inversión en minerales críticos y energía, y el programa de exención de visas que permitiría a los argentinos viajar a Estados Unidos sin una visa tradicional. Si bien las negociaciones continúan, no se anunció una fecha para la incorporación del país.

La reunión también incluyó los preparativos para la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre, en el marco de una agenda bilateral que busca profundizar la cooperación económica y estratégica entre ambos países.