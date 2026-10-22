Arranca la quinta fecha del Torneo PreFederal de Básquet: partidos, resultados y tabla de posiciones

La competencia tendrá continuidad este jueves con el duelo entre Quimsa y Mitre. La jornada se completará el viernes con otros cinco encuentros. Conocé cómo llegan los equipos, todos los resultados y las posiciones de ambas zonas.
El Torneo PreFederal de Básquet pondrá en marcha este jueves 22 de octubre su quinta fecha, con una nueva jornada que promete encuentros atractivos y movimientos importantes en las tablas de posiciones de ambas zonas.
La actividad comenzará esta noche, desde las 22, con el enfrentamiento entre Quimsa y Mitre, correspondiente a la Zona B. El conjunto aurinegro llega como único invicto de su grupo, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, mientras que la Fusión intentará sumar un triunfo para mejorar su ubicación.
La programación continuará el viernes 23 de octubre con otros cinco partidos, todos previstos para las 22, que completarán una nueva fecha de la competencia provincial.
Jueves 22 de octubre
- 22.00: Quimsa vs. Mitre.
Viernes 23 de octubre
Luego de cuatro fechas disputadas, Mitre se mantiene como el único equipo invicto de la Zona B, con tres victorias y ninguna derrota. El conjunto aurinegro viene de superar por 76-62 a Independiente BBC y buscará extender su buen momento frente a Quimsa.
Belgrano también aparece entre los protagonistas del grupo, con tres triunfos y una derrota, luego de imponerse por 93-74 ante la Fusión en su última presentación.
Por su parte, la Zona A presenta una lucha mucho más ajustada, con Huracán, Jorge Newbery y Olímpico compartiendo los mejores registros, todos con dos victorias y una caída.
Juventud también se mantiene en la pelea, con dos triunfos y dos derrotas, mientras que Tiro Federal, Colón y Red Star buscarán recuperar terreno.
Zona A
|Equipo
|PG
|PP
|Huracán
|2
|1
|Jorge Newbery
|2
|1
|Olímpico
|2
|1
|Juventud
|2
|2
|Tiro Federal
|1
|2
|Colón
|1
|2
|Red Star
|1
|2
Zona B
|Equipo
|PG
|PP
|Mitre
|3
|0
|Belgrano
|3
|1
|Nicolás Avellaneda
|1
|1
|Normal Banda
|1
|2
|Quimsa
|1
|2
|Independiente BBC
|1
|2
|Fernández
|0
|2
Referencias: PG: partidos ganados. PP: partidos perdidos.
La jornada anterior dejó encuentros ajustados y resultados importantes para la clasificación en ambos grupos.
|Partido
|Resultado
|Mitre vs. Independiente BBC
|76-62
|Belgrano vs. Quimsa
|93-74
|Red Star vs. Olímpico
|79-84
|Huracán vs. Tiro Federal
|71-65
|Juventud vs. Jorge Newbery
|66-74
Partido postergado: Fernández vs. Nicolás Avellaneda.
|Partido
|Resultado
|Normal Banda vs. Fernández
|84-62
|Colón vs. Red Star
|75-77
|Jorge Newbery vs. Huracán
|85-77
|Olímpico vs. Juventud
|54-65
|Belgrano vs. Independiente BBC
|68-70
Partido postergado: Nicolás Avellaneda vs. Mitre.
La segunda jornada del certamen tuvo tres encuentros disputados, mientras que otros compromisos no pudieron llevarse a cabo.
|Partido
|Resultado
|Belgrano vs. Nicolás Avellaneda
|75-68
|Quimsa vs. Independiente BBC
|73-65
|Juventud vs. Colón
|57-71
Partido suspendido: Tiro Federal vs. Jorge Newbery.
Partidos postergados:
|Partido
|Resultado
|Normal Banda vs. Belgrano
|55-59
|Nicolás Avellaneda vs. Quimsa
|93-62
|Colón vs. Huracán
|51-67
|Olímpico vs. Tiro Federal
|62-59
|Red Star vs. Juventud
|67-72
|Fernández vs. Mitre
|59-95
Con varias posiciones todavía abiertas y algunos encuentros pendientes de disputa, la quinta fecha será una nueva oportunidad para que los principales candidatos consoliden su protagonismo y los equipos que vienen desde atrás puedan acercarse a los primeros puestos en el Torneo PreFederal santiagueño.