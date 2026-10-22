Arranca la quinta fecha del Torneo PreFederal de Básquet: partidos, resultados y tabla de posiciones

La competencia tendrá continuidad este jueves con el duelo entre Quimsa y Mitre. La jornada se completará el viernes con otros cinco encuentros. Conocé cómo llegan los equipos, todos los resultados y las posiciones de ambas zonas.

Hoy 18:43

El Torneo PreFederal de Básquet pondrá en marcha este jueves 22 de octubre su quinta fecha, con una nueva jornada que promete encuentros atractivos y movimientos importantes en las tablas de posiciones de ambas zonas.

La actividad comenzará esta noche, desde las 22, con el enfrentamiento entre Quimsa y Mitre, correspondiente a la Zona B. El conjunto aurinegro llega como único invicto de su grupo, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, mientras que la Fusión intentará sumar un triunfo para mejorar su ubicación.

La programación continuará el viernes 23 de octubre con otros cinco partidos, todos previstos para las 22, que completarán una nueva fecha de la competencia provincial.

Todos los partidos de la quinta fecha

Jueves 22 de octubre

- 22.00: Quimsa vs. Mitre.

Viernes 23 de octubre

22.00: Olímpico vs. Colón.

22.00: Jorge Newbery vs. Red Star.

22.00: Tiro Federal vs. Juventud.

22.00: Independiente BBC vs. Fernández.

22.00: Nicolás Avellaneda vs. Normal Banda.

Mitre lidera invicto la Zona B y la Zona A está muy pareja

Luego de cuatro fechas disputadas, Mitre se mantiene como el único equipo invicto de la Zona B, con tres victorias y ninguna derrota. El conjunto aurinegro viene de superar por 76-62 a Independiente BBC y buscará extender su buen momento frente a Quimsa.

Belgrano también aparece entre los protagonistas del grupo, con tres triunfos y una derrota, luego de imponerse por 93-74 ante la Fusión en su última presentación.

Por su parte, la Zona A presenta una lucha mucho más ajustada, con Huracán, Jorge Newbery y Olímpico compartiendo los mejores registros, todos con dos victorias y una caída.

Juventud también se mantiene en la pelea, con dos triunfos y dos derrotas, mientras que Tiro Federal, Colón y Red Star buscarán recuperar terreno.

Tabla de posiciones del Torneo PreFederal

Zona A

Equipo

PG

PP

Huracán

2

1

Jorge Newbery

2

1

Olímpico

2

1

Juventud

2

2

Tiro Federal

1

2

Colón

1

2

Red Star

1

2



Zona B

Equipo

PG

PP

Mitre

3

0

Belgrano

3

1

Nicolás Avellaneda

1

1

Normal Banda

1

2

Quimsa

1

2

Independiente BBC

1

2

Fernández

0

2



Referencias: PG: partidos ganados. PP: partidos perdidos.

Todos los resultados de la cuarta fecha

La jornada anterior dejó encuentros ajustados y resultados importantes para la clasificación en ambos grupos.

Partido

Resultado

Mitre vs. Independiente BBC

76-62

Belgrano vs. Quimsa

93-74

Red Star vs. Olímpico

79-84

Huracán vs. Tiro Federal

71-65

Juventud vs. Jorge Newbery

66-74



Partido postergado: Fernández vs. Nicolás Avellaneda.

Los resultados de la tercera fecha

Partido

Resultado

Normal Banda vs. Fernández

84-62

Colón vs. Red Star

75-77

Jorge Newbery vs. Huracán

85-77

Olímpico vs. Juventud

54-65

Belgrano vs. Independiente BBC

68-70



Partido postergado: Nicolás Avellaneda vs. Mitre.

Los resultados de la segunda fecha

La segunda jornada del certamen tuvo tres encuentros disputados, mientras que otros compromisos no pudieron llevarse a cabo.

Partido

Resultado

Belgrano vs. Nicolás Avellaneda

75-68

Quimsa vs. Independiente BBC

73-65

Juventud vs. Colón

57-71



Partido suspendido: Tiro Federal vs. Jorge Newbery.

Partidos postergados:

Mitre vs. Normal Banda.

Huracán vs. Olímpico.

Los resultados de la primera fecha

Partido

Resultado

Normal Banda vs. Belgrano

55-59

Nicolás Avellaneda vs. Quimsa

93-62

Colón vs. Huracán

51-67

Olímpico vs. Tiro Federal

62-59

Red Star vs. Juventud

67-72

Fernández vs. Mitre

59-95



Con varias posiciones todavía abiertas y algunos encuentros pendientes de disputa, la quinta fecha será una nueva oportunidad para que los principales candidatos consoliden su protagonismo y los equipos que vienen desde atrás puedan acercarse a los primeros puestos en el Torneo PreFederal santiagueño.