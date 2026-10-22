Milei reconoció que la inflación baja más lento de lo esperado y volvió a polemizar sobre quienes no llegan a fin de mes

El Presidente admitió que los indicadores económicos no evolucionan como esperaba el Gobierno y atribuyó parte de las dificultades al contexto internacional. Además, defendió sus polémicas declaraciones sobre la situación económica de las familias argentinas.

Hoy 17:38

El presidente Javier Milei reconoció este jueves que la inflación está desacelerándose a un ritmo menor al previsto por el Gobierno y admitió que el crecimiento de la economía argentina tampoco alcanza las expectativas iniciales. Al mismo tiempo, ratificó sus cuestionamientos a quienes sostienen que gran parte de la población no logra llegar a fin de mes.

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Durante una entrevista con Radio Rivadavia, tras regresar de su gira por España, el mandatario analizó el escenario económico nacional, la reciente suba del riesgo país y las dificultades que enfrenta su programa económico.

"Los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento", reconoció el jefe de Estado.

Milei admitió que la inflación no baja al ritmo esperado

El Presidente explicó que el menor crecimiento de la actividad económica afecta la demanda de dinero y, como consecuencia, retrasa el proceso de desaceleración inflacionaria.

Según su análisis, la economía argentina está creciendo menos de lo proyectado, una situación que impacta directamente sobre los resultados del programa económico.

"Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y, consecuentemente, el ritmo al que baja la inflación es menor", sostuvo.

Sin embargo, defendió el rumbo de su administración y aseguró que los problemas actuales deben analizarse en perspectiva. En ese sentido, expresó: "La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia".

Volvió a cuestionar la frase sobre quienes no llegan a fin de mes

Otro de los momentos destacados de la entrevista se produjo cuando Milei retomó la polémica generada por sus declaraciones sobre las dificultades económicas de las familias argentinas.

Días atrás, el mandatario había cuestionado los relevamientos que indican que una importante proporción de la población se queda sin dinero antes de finalizar el mes.

Lejos de retractarse, volvió a defender su postura y calificó ese planteo como una expresión que no refleja adecuadamente la realidad económica.

"Si el día 20 te quedás sin dinero, ¿cómo estás 10 días sin comer ni beber?", planteó el Presidente.

Además, cuestionó la posibilidad de recurrir al endeudamiento para afrontar los gastos cotidianos y advirtió que esa alternativa únicamente trasladaría las dificultades económicas al mes siguiente.

"Si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene", señaló.

No obstante, Milei reconoció que existen familias atravesadas por situaciones de pobreza e indigencia, aunque sostuvo que esos indicadores mejoraron respecto del inicio de su gestión.

"Nadie niega que haya pobreza ni indigencia, pero son muchos menos de los que había antes", afirmó.

El riesgo país superó los 700 puntos y Milei apuntó al contexto internacional

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió al comportamiento de los mercados financieros, luego de que el riesgo país argentino volviera a superar los 700 puntos básicos.

Milei vinculó este escenario con las tensiones internacionales, particularmente con los conflictos en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, que afectan los precios de la energía y generan presiones inflacionarias a nivel mundial.

Según explicó, el aumento de los costos energéticos provoca una reducción de la oferta de bienes y servicios, mientras que los bancos centrales responden a las presiones inflacionarias mediante incrementos en las tasas de interés.

"Hoy el mundo se caracteriza por una situación donde hay más inflación, más tasa de interés y menor actividad económica", sostuvo.

En ese contexto, reconoció que la Argentina también enfrenta las consecuencias de esas condiciones internacionales.

"Argentina no es ajena a eso y está sufriendo las consecuencias", agregó.

Pese a admitir que algunos indicadores económicos evolucionan por debajo de las expectativas oficiales, Milei ratificó su respaldo al programa económico y defendió los resultados obtenidos desde el inicio de su gestión, en medio de un escenario marcado por la preocupación por los precios, el poder adquisitivo y la incertidumbre financiera.