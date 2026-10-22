El 5º Congreso Internacional del Gran Chaco Americano tendrá su jornada presencial en el Nodo Tecnológico

Tras tres días de actividades virtuales, el CONGRACHA 2026 reunirá este viernes 23 de octubre a especialistas nacionales e internacionales para abordar temas vinculados con la ciencia, la innovación, la producción sostenible y el desarrollo regional.

Hoy 17:40

El 5º Congreso Internacional del Gran Chaco Americano (CONGRACHA 2026) desarrollará este viernes 23 de octubre su jornada presencial en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, con una amplia programación de conferencias, paneles y mesas de diálogo que reunirán a investigadores, profesionales y referentes de diferentes instituciones.

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El encuentro se extenderá de 8:30 a 18 horas y marcará la continuidad de las actividades virtuales realizadas entre el 19 y el 21 de octubre, bajo el lema “El conocimiento como capacidad transformadora”.

La iniciativa es organizada por el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología (SICIyT), conformado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, la Universidad Nacional (UNSE), la Universidad Católica (UCSE), el INTA y el INTI.

Una jornada de intercambio científico y desarrollo regional

Las actividades comenzarán a las 8:30 con la recepción y acreditación de los participantes, en un espacio denominado “La ciencia nos vuelve a encontrar”, que incluirá un café de bienvenida e intercambio de experiencias.

A las 9 se realizará el acto oficial de apertura, encabezado por autoridades de las instituciones organizadoras.

La primera conferencia magistral tendrá lugar a las 9:30, a cargo de la Dra. Graciela Bolzon, de la Universidade Federal do Paraná (Brasil), quien abordará las oportunidades de la bioeconomía y la innovación para el desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano.

Posteriormente, desde las 10:10, se desarrollará un panel dedicado a las semillas, la producción y los sistemas alimentarios, con exposiciones de especialistas de Argentina y Colombia.

A las 11:20 será el turno del panel “Agenda del Gran Chaco Americano: de lo local a lo global”, con la participación de representantes de Redes Chaco de Bolivia, Argentina y Paraguay.

Mesas de diálogo sobre ambiente, producción y nuevas tecnologías

A partir de las 12:10 comenzarán las mesas de trabajo simultáneas, destinadas a profundizar el intercambio de experiencias y propuestas sobre problemáticas comunes de la región.

Entre los temas que se abordarán se encuentran la implementación del Acuerdo de Escazú, el acceso a la justicia comunitaria y los procesos de producción y comercialización agroecológica y orgánica.

Por la tarde, desde las 14:10, continuarán las actividades con mesas dedicadas a la cogestión del agua en comunidades rurales, la bioconstrucción y las ecotecnologías.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la conferencia magistral del Dr. Miguel Benasayag, prevista para las 16 horas, en la que reflexionará sobre la convivencia entre lo humano, lo viviente y la tecnología.

Finalmente, se desarrollará una mesa centrada en educación, formación docente y desarrollo cognitivo frente a los desafíos del escenario digital.

Una feria de artesanos acompañará el encuentro

Además de las actividades académicas, durante la jornada se realizará una feria de artesanos y artesanas, donde se exhibirán productos regionales, incorporando un espacio de promoción de las producciones y expresiones culturales del Gran Chaco Americano.

De esta manera, el CONGRACHA 2026 buscará fortalecer los vínculos entre el conocimiento científico, las comunidades y los sectores productivos, promoviendo el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones para el desarrollo sostenible de la región.

Los interesados en conocer el programa completo y obtener más información sobre las actividades pueden ingresar al sitio oficial congracha.org.