Gimnasia de Mendoza busca asegurar su puesto en playoffs ante un Platense golpeado

El Lobo mendocino y el Calamar buscarán recuperarse de sus últimas derrotas cuando se enfrenten este viernes, desde las 18.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Hoy 07:00

Gimnasia de Mendoza y Platense abrirán este viernes 23 de octubre la acción de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, cuando se enfrenten desde las 18.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la Zona A del campeonato argentino.

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Ambos equipos llegan con la necesidad de recuperarse después de sufrir derrotas en sus últimas presentaciones. El conjunto mendocino buscará aprovechar su localía para consolidarse en la pelea por los puestos de clasificación, mientras que el Calamar intentará sumar puntos importantes para mejorar su situación en la tabla.

Cómo llega Gimnasia de Mendoza

El Lobo mendocino viene de caer por 1-0 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani, resultado que le impidió continuar sumando en un momento importante de la fase regular.

Pese a la derrota, Gimnasia acumula 20 puntos en la Zona A y mantiene sus aspiraciones de avanzar a los playoffs del Torneo Clausura.

El equipo intentará hacerse fuerte en el Víctor Antonio Legrotaglie y conseguir una victoria que le permita recuperar confianza de cara al tramo decisivo del campeonato.

Platense necesita volver al triunfo

Por su parte, Platense atraviesa un presente más complicado en el certamen, donde suma apenas 11 puntos y necesita mejorar sus resultados para acercarse a los puestos de clasificación.

El conjunto de Vicente López llega después de perder por 1-0 frente a Lanús y buscará dejar atrás aquella actuación para conseguir un resultado positivo en Mendoza.

El Calamar necesita sumar de a tres para mantener vivas sus posibilidades de clasificación, aunque tendrá enfrente a un rival que también está obligado a recuperarse.

Gimnasia de Mendoza vs. Platense: hora, TV y estadio