Brillantes actuaciones santiagueñas en los Juegos Panamericanos de Taekwon-Do

Olivia Ríos Munizaga, Patricia Munizaga y Felipe Risso Patrón tuvieron un debut perfecto en los XVII Juegos Panamericanos de Taekwon-Do ITF 2026, al conquistar dos medallas doradas cada uno. El certamen reúne a representantes de más de 20 países de América.

22/10/2026

El Taekwon-Do santiagueño tuvo un comienzo soñado en los XVII Juegos Panamericanos ITF Barranquilla 2026, que se desarrollan en Colombia. Durante la primera jornada de competencia, tres representantes de Santiago del Estero conquistaron un total de seis medallas de oro, logrando una efectividad del 100% en sus respectivas categorías.

Los grandes protagonistas fueron Olivia Ríos Munizaga, Patricia Munizaga y Felipe Risso Patrón, quienes se quedaron con el primer puesto tanto en la modalidad de Tul como en Lucha, demostrando un excelente nivel en una competencia que reúne a los principales exponentes de la disciplina a nivel continental.

La destacada actuación generó una enorme satisfacción en la delegación santiagueña, que celebró los resultados obtenidos durante el jueves 22 de octubre.

Seis medallas doradas para Santiago del Estero

La primera jornada dejó un balance perfecto para los representantes de la provincia, que lograron imponerse en todas las modalidades en las que participaron.

Olivia Ríos Munizaga, de apenas 5 años y cinturón amarillo, fue una de las grandes protagonistas al consagrarse campeona panamericana en las modalidades de Tul y Lucha, obteniendo dos medallas de oro.

Por su parte, Patricia Munizaga, quien compitió en la categoría Adulto Femenino, cinturón verde, también tuvo una actuación sobresaliente al conseguir el primer puesto en ambas especialidades.

La cosecha dorada se completó con Felipe Risso Patrón, representante de la categoría Adulto Masculino, cinturón azul, quien igualmente se consagró campeón en Tul y Lucha.

De esta manera, los tres deportistas santiagueños consiguieron seis primeros puestos, cerrando una jornada perfecta en las competencias correspondientes a cinturones de color.

Todos los resultados de los santiagueños

Deportista

Categoría

Tul

Lucha

Olivia Ríos Munizaga

5 años, cinturón amarillo

1.º puesto

1.º puesto

Patricia Munizaga

Adulto femenino, cinturón verde

1.º puesto

1.º puesto

Felipe Risso Patrón

Adulto masculino, cinturón azul

1.º puesto

1.º puesto



Balance de la primera jornada: seis medallas de oro para Santiago del Estero.

Barranquilla reúne a los mejores exponentes de América

Los XVII Juegos Panamericanos de Taekwon-Do ITF 2026 tuvieron su ceremonia inaugural en el estadio Elías Chegwin de Barranquilla, escenario que recibió a las diferentes delegaciones participantes.

El campeonato reúne a deportistas provenientes de más de 20 países de América, quienes llegaron a Colombia con el objetivo de competir por los principales títulos continentales.

La organización cuenta con la presencia de importantes referentes internacionales de la disciplina, entre ellos los grandes maestros Adolfo Jesús Villanueva, Osvaldo Ríos Olivero y Enrique Deacon, además del maestro Henry Castillo, quienes participan en las tareas de dirección y fiscalización de la competencia.

El evento representa una importante oportunidad para que los atletas demuestren su preparación y compartan experiencias con competidores de diferentes países.

Este viernes será el turno de los cinturones negros

Tras una primera jornada marcada por las excelentes actuaciones de los santiagueños en las categorías de cinturones de color, la actividad continuará este viernes 23 de octubre con las competencias correspondientes a los cinturones negros.

La delegación provincial buscará prolongar su destacado comienzo y seguir sumando resultados positivos en uno de los eventos más importantes del calendario continental de Taekwon-Do ITF.

Las seis medallas doradas conquistadas por Olivia Ríos Munizaga, Patricia Munizaga y Felipe Risso Patrón representan un motivo de orgullo para el deporte santiagueño, que vuelve a destacarse en una competencia internacional y demuestra el crecimiento de sus representantes en esta disciplina.