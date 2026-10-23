La Tracción Trasera pone en marcha su quinta fecha en El Simbol con un domingo a puro motor

El campeonato santiagueño disputará este domingo 25 de octubre su penúltima fecha en el circuito Néstor Mosteiro. Habrá competencias en diferentes categorías, pilotos invitados y una jornada que promete grandes emociones.

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El Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera volverá a encender los motores este domingo 25 de octubre, cuando se dispute la quinta fecha de la temporada en el circuito Néstor Mosteiro, ubicado en la localidad de El Simbol.

La competencia reunirá a pilotos de la capital santiagueña, del interior provincial y de Tucumán, en una jornada que promete velocidad, adrenalina y definiciones importantes en la pelea por los campeonatos.

La quinta fecha será la penúltima del calendario, por lo que los puntos que estarán en juego resultarán fundamentales para los competidores que buscan quedarse con los títulos de sus respectivas categorías.

Un campeonato que sigue creciendo

La actividad es organizada por ACISDAH y la comisión de Árraga, que trabajan conjuntamente para continuar impulsando el desarrollo del automovilismo santiagueño.

El certamen viene mostrando un crecimiento sostenido, con una participación cada vez mayor de pilotos provenientes de diferentes localidades y provincias.

En esta oportunidad, la competencia contará con las categorías Copa Fiat, Invitados Rally, Autocross, 6 Cilindros y 4 Cilindros A y B.

Además, uno de los principales atractivos será la participación de pilotos invitados en la categoría Copa Fiat, una propuesta que sumará expectativa a una jornada decisiva para el campeonato.

Cronograma de la quinta fecha en El Simbol

La actividad comenzará temprano en el circuito Néstor Mosteiro, con las verificaciones correspondientes y las primeras salidas a pista.

El cronograma previsto para el domingo es el siguiente:

8.00: verificación administrativa y técnica de los vehículos.

Durante la mañana: tandas de entrenamientos libres para todas las categorías.

12.50 aproximadamente: inicio de las series clasificatorias, después de la reunión de pilotos.

15.00: comienzo de las finales de las diferentes categorías.

18.00: entrega de premios a los ganadores.

La organización espera una jornada de intensa actividad en pista, con competencias que serán determinantes para las posiciones del campeonato.

Cuánto cuesta la entrada y qué servicios tendrá el circuito

Para quienes deseen disfrutar del espectáculo automovilístico, la entrada general tendrá un valor de $8.000.

El circuito contará con estacionamiento para vehículos, servicio de cantina, baños y diferentes comodidades destinadas a los espectadores.

La propuesta está pensada para que las familias puedan disfrutar de una jornada al aire libre, acompañando a los pilotos y viviendo de cerca la emoción del automovilismo.

La lucha por el campeonato entra en su etapa decisiva

Con cuatro fechas disputadas y apenas dos jornadas por delante, el Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera atraviesa uno de sus momentos más importantes de la temporada.

La pelea por los primeros puestos se mantiene abierta en las diferentes categorías, por lo que cada resultado será fundamental para los pilotos que aspiran a consagrarse campeones.

Además de su atractivo deportivo, el crecimiento de la competencia refleja el interés que genera el automovilismo en Santiago del Estero, con una convocatoria que continúa incorporando participantes de distintos puntos de la región.

Este domingo, desde las 8 de la mañana, El Simbol volverá a convertirse en el epicentro del deporte motor santiagueño, con una nueva fecha que promete velocidad, emoción y un espectáculo para toda la familia.