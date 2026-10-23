Detienen a un adolescente en Resistencia por robo a una vivienda

La Policía de Resistencia detuvo a un adolescente de 16 años vinculado a un robo a mano armada en una vivienda, recuperando diversos objetos robados y dinero en efectivo.

Hoy 03:46

En un operativo policial realizado en la madrugada de este jueves, la Policía de Resistencia detuvo a un adolescente de 16 años, quien se encuentra vinculado a un robo ocurrido en una vivienda de la ciudad. Este procedimiento se llevó a cabo tras recibir una denuncia formal de una mujer de 46 años, quien reportó que su esposo había observado a un individuo escapar por un ventiluz en la parte trasera del inmueble.

La víctima, al llegar a su hogar, notó que había sido objeto de un robo, ya que se constató el daño en la abertura de la vivienda y la falta de dinero en efectivo y varios objetos personales. Ante esta situación, el personal de la Comisaría Novena de Resistencia inició de inmediato un despliegue operativo en las inmediaciones del lugar para dar con el sospechoso y recuperar los bienes sustraídos.

Durante las recorridas, los efectivos policiales realizaron un rastrillaje exhaustivo y lograron ingresar a un inmueble abandonado colindante con la vivienda afectada. Allí localizaron al joven oculto, quien intentó evadir la captura al notar la presencia de los agentes, pero fue rápidamente alcanzado y detenido.

En poder del adolescente se encontraron varios objetos de interés para la causa, incluyendo un celular Samsung Galaxy A16 con funda rosada, una amoladora inalámbrica y la suma de $1.332.600 en efectivo. Adicionalmente, el joven portaba zapatillas que coincidían con las características de las denunciadas como robadas.

Las autoridades informaron que, por disposición del Equipo Fiscal 10, liderado por la doctora Lilian Irala, se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes y se solicitó la intervención del personal de Medicina Legal para continuar con el proceso judicial.

La investigación avanza con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la procedencia de los objetos recuperados, así como también identificar posibles cómplices o implicados en el robo. La Policía del Chaco reitera su compromiso con la seguridad pública y la pronta respuesta ante delitos en la región.