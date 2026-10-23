Accidente múltiple en Santo Tomé involucra a seis vehículos

Un accidente vial múltiple se registró en Santo Tomé, involucrando seis vehículos y sin heridos, lo que generó desvíos en el tránsito en la autopista Rosario-Santa Fe.

Hoy 04:16

En la mañana de este jueves, a las 11.20 horas, se produjo un siniestro vial múltiple en el kilómetro 149,5 de la autopista Rosario-Santa Fe, en la mano que se dirige hacia la ciudad de Rosario, específicamente en la jurisdicción de Santo Tomé. El incidente involucró un total de seis vehículos, compuestos por cuatro camiones y dos camionetas. Afortunadamente, el parte oficial indica que no se registraron heridos como consecuencia del choque.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, los oficiales y suboficiales de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) tomaron conocimiento del accidente a través de los medios informativos locales, llegando al lugar antes de las 11.30 horas. Debido a las maniobras de remoción de los vehículos involucrados, se habilitó únicamente un carril para la circulación en ese tramo de la autopista, lo que ha ocasionado congestión vehicular.

El encauzamiento del tránsito ha estado a cargo de la Policía de Seguridad Vial (PSV) de la provincia de Santa Fe, junto con los gendarmes que colaboran en el control vehicular. Mientras se desarrollan las tareas de remoción y regulación del tráfico, el operativo de control sigue en curso para garantizar la seguridad en la zona afectada.

Investigadores y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) han sido enviados al lugar del accidente para determinar las causas del siniestro. La importancia de esta investigación radica en la necesidad de entender los factores que contribuyeron a este nuevo siniestro vial, especialmente luego de que, solo un día antes, se registrara otro incidente similar en la misma autopista.

En el accidente anterior, ocurrido a la altura del kilómetro 149, un automóvil colisionó con un camión, lo que resultó en la necesidad de intervención de los bomberos para extraer a dos personas que quedaron atrapadas en el interior del vehículo. Posteriormente, estas personas recibieron atención médica y fueron trasladadas al hospital Cullen para recibir curaciones.

Este tipo de incidentes resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de que los conductores mantengan una conducta responsable al volante, especialmente en vías de alta circulación como la autopista Rosario-Santa Fe. Las autoridades continúan trabajando para minimizar los riesgos y mejorar las condiciones de tránsito en la región.