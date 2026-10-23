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El petróleo se acerca a los US$115 y alcanza su máximo valor en seis meses

El barril de crudo Brent no se ubicaba en estos niveles desde finales de abril.

Hoy 10:48

El petróleo se acercaba este viernes a los US$115 por barril, su mayor nivel en seis meses, ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y la preocupación por nuevas interrupciones en el suministro a nivel global.

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Los precios del ⁠barril de Brent, de referencia para el mercado argentino, subía 1,1% y operaba en US$114,60.

Por su parte, el WTI, que se negocia en Estados Unidos, avanzaba 1,5% y se negociaba a US$102.

En las últimas horas, la mayor petrolera del mundo evacuó a su principal refinería en el golfo Pérsico por los ataques hutíes.

La suba del del precio del Brent reforzó las preocupaciones inflacionarias y podría llevar a los inversores a recortar las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) durante la reunión prevista para el 27 y 28 de octubre.

En la Argentina, la escalada de petróleo podría tener un impacto en los precios de la nafta y el gasoil, pese a la estrategia de los últimos meses por la que desacoplaron parcialmente el valor local del Brent.

La reacción de los mercados internacionales

Con el avance del precio del crudo, los mercados internacionales mostraban una mayor cautela.

Las principales bolsas de Europa operaban en rojo. La bolsa de Frankfurt perdía un 0,8%, la de París cedió un 0,7%; la de Londres recortaba un 0,52%.

Este escenario se extendía a los futuros de los índices de Wall Street. El S&P 500 bajaba 0,30%, el Nasdaq cedía 0,16% y el Dow Jones retrocedía 0,66%.

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