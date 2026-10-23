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El IOSEP, FEFARA y el Colegio Farmacéutico acuerdan un convenio marco de cooperación tecnológica

El acuerdo busca mejorar la calidad de la información, avanzar en el reempadronamiento de los distintos planes del IOSEP y fortalecer la auditoría prestacional vinculada con la producción, distribución y entrega de medicamentos e insumos de salud.

Hoy 10:52

El Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP), la Federación Farmacéutica (FEFARA) y el Colegio Farmacéutico de la Provincia de Santiago del Estero establecieron un convenio marco de cooperación y asistencia tecnológica.

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El acuerdo apunta a mejorar la calidad de la información disponible para el IOSEP, con el objetivo de realizar el reempadronamiento de los diferentes planes y contribuir al fortalecimiento de la auditoría prestacional.

Las acciones concretas se definirán mediante convenios específicos, que establecerán sus objetivos, actividades, cronogramas de trabajo y responsables. El convenio también contempla instancias de asistencia técnica y capacitación.

Por el IOSEP firmaron el acuerdo su presidente, CPN José Rafael Llanos, y el gerente general, CPN José Luis Acosta. En representación del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participaron Farm. Hugo Navarro y Cristian Kielmasz, mientras que por FEFARA rubricó el convenio su presidente, Farm. Damián Sudano.

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