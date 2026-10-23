Rotary Club Autonomía se sumó a una jornada de prevención contra la poliomielitis

La actividad se realizó en el Jardín Municipal N.º 27 “Papa Francisco” y contó con la presencia de la intendente Norma Fuentes y la ministra de Salud Natividad Nassif, junto al Programa Provincial de Inmunizaciones.

Hoy 10:51

El Rotary Club Autonomía, perteneciente al Distrito 4851 de Rotary International, acompañó este viernes una jornada de vacunación realizada en el Jardín Municipal N.º 27 “Papa Francisco”, ubicado en el barrio Saint Germés de la ciudad Capital.

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La actividad contó con la presencia de la intendente Norma Fuentes y de la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, además del equipo del Programa Provincial de Inmunizaciones.

La propuesta estuvo dirigida a niños de 5 años y tuvo como objetivo reforzar la importancia de completar los esquemas de vacunación y sostener las acciones de prevención frente a enfermedades como la poliomielitis.

La jornada se desarrolló en vísperas del Día Mundial contra la Poliomielitis, que se conmemora cada 24 de octubre y busca generar conciencia sobre los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten para lograr la erradicación de la enfermedad.

Desde 1985, Rotary International impulsa el programa PolioPlus, una iniciativa orientada a combatir la poliomielitis a nivel mundial. Según la información difundida por la institución, desde 1988 los casos provocados por poliovirus salvaje se redujeron en más del 99,9%.

Actualmente, Afganistán y Pakistán continúan siendo los únicos países donde el poliovirus salvaje permanece endémico, lo que refuerza la necesidad de sostener los programas de inmunización.

Desde el Rotary Club Autonomía destacaron la importancia del trabajo conjunto con las autoridades sanitarias y reafirmaron su compromiso con la prevención y la salud de la comunidad.

La institución remarcó además que la poliomielitis no tiene cura, pero puede prevenirse mediante la vacunación, y que cada niño vacunado representa un paso más hacia un mundo libre de polio.