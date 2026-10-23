Secuestraron la camioneta que atropelló a dos menores y siguen buscando a “Negro Molin”

La Justicia dispuso la detención de Jorge Alberto Molina. El vehículo fue localizado en un taller mecánico de camino al cementerio de La Aguada, más de un mes después del siniestro vial.

Hoy 10:49

La investigación por el siniestro vial en el que dos menores resultaron lesionados y cuyo conductor se habría dado a la fuga sumó un avance clave: la Policía secuestró la camioneta Toyota Hilux presuntamente involucrada y continúa la búsqueda del hombre que habría estado al volante.

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El procedimiento se concretó el 21 de octubre, alrededor de las 21, en un taller mecánico ubicado sobre el camino al cementerio de La Aguada, por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 40, dependiente de la Departamental Nº 6.

Según las actuaciones policiales, el mecánico informó que unas dos semanas antes un hombre al que identificó como Jorge había dejado en el taller una Toyota Hilux negra para reparar daños en la parte frontal y en las dos puertas del lado del conductor.

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Al verificar los datos del vehículo, los efectivos constataron que registraba un pedido de secuestro judicial en el marco de la causa iniciada para esclarecer el siniestro vial. La fiscal interviniente, Dra. Pérez Vicens, dispuso el secuestro del rodado y la intervención de personal de Criminalística. La camioneta quedó depositada en la base policial.

Orden de detención vigente

En el marco de la investigación, el juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, dispuso la detención de Jorge Alberto Molina, alias “Negro Molin”, quien sería el conductor de la camioneta al momento del accidente.

La orden de detención continúa vigente, mientras se procura dar con el paradero del hombre para que quede a disposición de la Justicia.

El accidente ocurrió en septiembre

El siniestro se produjo el 19 de septiembre, alrededor de las 3, sobre avenida Costanera, a la altura del Nodo 1 de Las Termas de Río Hondo.

De acuerdo con el parte policial, dos adolescentes circulaban en una motocicleta Siam de 110 centímetros cúbicos cuando una Toyota Hilux que transitaba en sentido contrario habría realizado un giro en U. La moto impactó contra el sector delantero derecho de la camioneta y sus ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica, sufriendo lesiones.

Según el relato incorporado a las actuaciones, tras el choque, el conductor de la camioneta se habría retirado del lugar.

Más de un mes después, el hallazgo y secuestro del vehículo representa un avance en la causa. Ahora, los investigadores buscan localizar a Molina y esclarecer las circunstancias del hecho, bajo la intervención de la fiscal Dra. Pérez Vicens.

La investigación continúa y la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse en el ámbito judicial.