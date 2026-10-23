River buscará extender ante Racing un invicto de casi una década en el Monumental

El Millonario recibirá este domingo a la Academia en un duelo clave por el Torneo Clausura. El equipo de Núñez no pierde como local frente al conjunto de Avellaneda desde 2017 y buscará mantener esa racha antes del Superclásico.

Hoy 14:22

River se prepara para recibir a Racing este domingo desde las 19.15 en el estadio Monumental, en un encuentro importante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura y en la tabla anual, donde busca mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

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Además de los tres puntos, el equipo de Núñez intentará sostener una estadística favorable: lleva casi nueve años sin perder como local frente a Racing, una racha que comenzó después de la última victoria de la Academia en el Monumental, registrada en junio de 2017.

La última victoria de Racing en el Monumental

El 18 de junio de 2017, por la fecha 28 del campeonato argentino, Racing derrotó a River por 3-2 en un recordado clásico que terminó siendo determinante para las aspiraciones del conjunto millonario.

Aquella tarde, el equipo de Avellaneda sorprendió al ponerse 3-0 en ventaja durante los primeros 60 minutos, con goles de Lautaro Martínez, Miguel Barbieri y Marcos Acuña. River reaccionó sobre el final mediante los tantos de Marcelo Larrondo y Jonatan Maidana, pero no logró evitar la derrota.

Ese resultado dejó al Millonario sin posibilidades de continuar peleando por el campeonato, que finalmente quedó en manos de Boca.

El partido también tuvo como protagonistas a futbolistas que mantienen vínculos con la actualidad de River. Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi integraron aquel equipo, mientras que Marcos Acuña, entonces jugador de Racing, actualmente defiende la camiseta del conjunto de Núñez, aunque su presencia este domingo está en duda por una molestia física.

También participó Leonardo Ponzio, quien por entonces era capitán del Millonario y hoy forma parte de su estructura técnica.

Una racha favorable para el Millonario

Desde aquella derrota, River y Racing se enfrentaron seis veces en el Monumental, con cuatro victorias para el conjunto local y dos empates.

El antecedente más reciente en ese escenario corresponde a 2023, cuando el Millonario se impuso por 2-1 en el marco de la Liga Profesional, torneo en el que terminó consagrándose campeón.

Ahora, el equipo de Núñez intentará prolongar esa serie positiva en un momento importante de la temporada, con la necesidad de sumar puntos para consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs y continuar en carrera por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Racing llegará al Monumental con la obligación de conseguir una victoria, ya que un resultado adverso lo dejaría matemáticamente eliminado del Torneo Clausura, cuando todavía restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

De esta manera, River buscará hacerse fuerte en su estadio y extender su invicto frente a la Academia, en un compromiso que también servirá como antesala del esperado Superclásico frente a Boca.