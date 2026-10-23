"La IA es una herramienta poderosa, pero sin regulación puede ser un peligro para la Justicia"

El coordinador del Área de Desarrollo de Sistemas del Poder Judicial de Santiago del Estero Agustín Billaud participó del X Congreso Argentino de Tecnología y Justicia, donde se debatieron los avances en inteligencia artificial, ciberseguridad y digitalización de los procesos judiciales.

Hoy 13:33

Agustín Billaud, coordinador del Área de Desarrollo de Sistemas del Poder Judicial de Santiago del Estero, dialogó con Radio Panorama sobre los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito judicial, luego de representar a la provincia en el X Congreso Argentino de Tecnología y Justicia.

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Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con la ciberseguridad, los avances en el desarrollo del Bus Federal y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a los procesos judiciales, entre otros temas.

Al referirse al uso de estas herramientas, Billaud destacó sus posibilidades, aunque advirtió sobre la necesidad de establecer límites y garantizar una utilización responsable. “La inteligencia artificial con un uso responsable es una herramienta poderosa, pero si no se norma puede ser un peligro”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que dentro del Poder Judicial la IA se utiliza en el área de desarrollo de sistemas, donde resulta fundamental contar con una base de conocimiento que permita evaluar las soluciones propuestas por estas herramientas.

“Como en todo ámbito, es necesaria una base de conocimiento para que la solución que sugiere la herramienta no represente un riesgo”, señaló.

Ciberseguridad y digitalización de los procesos

Billaud también se refirió a la aplicación de la inteligencia artificial en las tareas judiciales y remarcó que su utilización debe estar acompañada por la supervisión humana, especialmente en las decisiones de mayor relevancia.

“Desde la mirada de la Justicia está bien usar IA para agilizar los procesos, pero una sentencia debe estar supervisada siempre por una persona. Hay que ser responsable con las medidas que se toman”, afirmó.

Otro de los ejes del congreso fue la ciberseguridad, ante los intentos de vulnerar los sistemas informáticos de los poderes judiciales. Según explicó el funcionario, estos organismos reciben ataques constantes que buscan ingresar a sus servidores y tomar el control mediante procesos automatizados.

En ese marco, indicó que se busca avanzar en una reglamentación que permita que los poderes judiciales otorguen a la protección de sus sistemas la importancia necesaria.

Por último, Billaud destacó el avance de la digitalización de los procedimientos judiciales. Explicó que actualmente el Poder Judicial trabaja de manera híbrida, con numerosos procesos digitalizados, y que el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que los trámites se inicien directamente en formato digital.

“Esto permite una agilización y economización de recursos. De hecho, los abogados actualmente hacen las notificaciones de manera virtual. Tenemos que ir hacia ese expediente digital”, concluyó.