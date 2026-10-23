Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias en España

El capitán argentino será distinguido este viernes en Oviedo por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario. Acompañado por su esposa, participó de una audiencia con la heredera al trono español antes de la ceremonia oficial.

Hoy 13:33

Lionel Messi vive una jornada especial en España, donde este viernes 23 de octubre recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel internacional. El astro argentino llegó a Oviedo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y protagonizó su primer encuentro con la princesa Leonor de Borbón, encargada de entregar las distinciones.

La ceremonia oficial se desarrollará desde las 13.30, hora argentina, en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la presencia de la familia real española y destacadas personalidades del deporte, la cultura, la ciencia y las artes.

Durante la mañana, Messi participó de una audiencia en el Hotel de la Reconquista, donde la princesa Leonor, de 20 años, entregó las insignias protocolares a los galardonados. El encuentro dejó una de las primeras imágenes del futbolista argentino junto a la heredera al trono español.

Además de Messi, serán reconocidos la cantante y escritora estadounidense Patti Smith, en la categoría Artes; el escritor británico Julian Barnes, en Letras; el historiador y periodista Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales; y la astronauta estadounidense Christina Koch, en Concordia.

También figuran entre los distinguidos el estudio de animación japonés Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, en Investigación Científica y Técnica; y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional.

Messi revolucionó Oviedo con su llegada

La presencia del futbolista argentino generó una enorme expectativa desde su arribo a España, el jueves por la mañana. Miles de aficionados se acercaron al Hotel de la Reconquista con camisetas de la Selección Argentina, banderas y carteles para intentar conseguir una fotografía o un autógrafo.

A pesar de la ajustada agenda protocolar, Messi dedicó algunos minutos a sus seguidores, firmó camisetas y saludó a quienes aguardaban su llegada.

La repercusión también se hizo sentir durante un encuentro con aproximadamente 6.000 estudiantes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde el rosarino compartió experiencias de su carrera y dejó consejos para las nuevas generaciones.

"Disfrutar por encima de cualquier cosa. El fútbol es un deporte hermoso. Tenemos que jugarlo para disfrutarlo, sea cual sea el resultado", expresó ante los jóvenes.

Durante la charla, el campeón del mundo destacó la importancia del esfuerzo, la constancia y el acompañamiento familiar para alcanzar los objetivos deportivos.

El emotivo recuerdo de su padre y su historia en Barcelona

La visita a España también tiene un significado especial para Messi, ya que representa su primer regreso al país desde el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido en agosto pasado.

En una entrevista previa a la premiación, el futbolista recordó la estrecha relación que mantenía con su padre, quien lo acompañó durante toda su carrera.

Contó que solían conversar después de cada entrenamiento y partido, y compartió uno de los consejos que más lo marcaron: "Que agarrara la pelota y lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más".

Además, reveló que su padre estaba especialmente entusiasmado con el reconocimiento y que había insistido en la importancia de viajar a Oviedo para recibirlo.

"Seguramente lo estará disfrutando también", manifestó con emoción.

El rosarino también recordó su extensa trayectoria en el Barcelona, al que definió como "el club de su vida". Destacó el cariño que conserva por la institución y por la ciudad en la que pasó buena parte de su vida y nacieron sus tres hijos.

En ese recorrido, evocó los años compartidos con figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Carles Puyol, con quienes protagonizó una de las etapas más exitosas de la historia del conjunto catalán.

Qatar 2022 y el legado que quiere dejar

Al repasar los momentos más importantes de su carrera, Messi volvió a destacar la conquista del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, un logro que describió como la culminación de su trayectoria y algo que significó "más que un sueño".

Consultado sobre cómo le gustaría ser recordado cuando termine su carrera, el futbolista aseguró que desea dejar una imagen vinculada al esfuerzo, la perseverancia y la pasión por competir.

Su intención, explicó, es que lo recuerden como "un gran deportista" que luchó por sus objetivos y nunca dejó de intentar ganar, incluso cuando los resultados no fueron favorables.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce precisamente esa trayectoria, pero también su compromiso fuera de las canchas. A través de la Fundación Leo Messi, el argentino ha desarrollado iniciativas solidarias destinadas a promover el acceso a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, Messi suma una nueva distinción internacional a su extraordinaria carrera