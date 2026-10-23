“Es un secreto”: el sugestivo video de Patricia Bullrich que alimenta las versiones sobre su futuro político

La senadora publicó una pieza grabada en el Congreso y musicalizada con el tema de Plan B. El posteo llegó después de que afirmara que está “preparada” para ser presidenta, aunque aclaró que actualmente no es candidata.

Hoy 13:24

Patricia Bullrich volvió a alimentar las especulaciones sobre su futuro político con un llamativo video publicado este viernes en sus redes sociales, en medio de las primeras discusiones dentro del oficialismo por el armado electoral de 2027.

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La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado compartió una pieza de pocos segundos que recorre distintos sectores de la Cámara alta y culmina con una imagen suya en el despacho. “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”, escribió junto al video.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la música elegida: la versión instrumental de “Es un secreto”, uno de los temas más conocidos del dúo puertorriqueño Plan B. La elección rápidamente generó interpretaciones políticas en redes sociales.

Las imágenes que despertaron especulaciones

Durante el video aparecen diferentes rincones del Senado, entre ellos el recinto y espacios vinculados con la conducción de la Cámara. La secuencia termina con Bullrich frente a su escritorio, seria y con los puños apoyados sobre la mesa.

El posteo apareció apenas días después de que la senadora reconociera públicamente que se considera “preparada para ser presidenta”, aunque insistió en que actualmente no está lanzada como candidata para las elecciones del año próximo.

“Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, había afirmado Bullrich, al tiempo que evitó dar definiciones sobre cuál podría ser su lugar dentro del armado libertario para 2027.

Las versiones también incluyen una eventual candidatura a vicepresidenta junto a Javier Milei, aunque la propia Bullrich aseguró recientemente que el Presidente no le ofreció ese cargo.

Un nuevo mensaje en medio de las diferencias con el Gobierno

El video aparece además en un contexto en el que Bullrich viene marcando algunas diferencias públicas con el Gobierno, principalmente en cuestiones económicas y políticas.

En los últimos días reclamó una mayor cercanía con las preocupaciones cotidianas de la población y sostuvo que es necesario dar señales de gobernabilidad y previsibilidad política, aunque desde la Casa Rosada niegan que exista una ruptura con la senadora.

Por ahora, Bullrich evita confirmar cualquier candidatura. Sin embargo, cada nuevo gesto vuelve a colocar su nombre en el centro de las especulaciones sobre cómo se configurará la oferta electoral de La Libertad Avanza en 2027.