El gobernador Elías Suárez recibió al presidente de la Federación Farmacéutica Argentina

Durante la reunión se abordaron diversos temas vinculados a la labor del sector farmacéutico, la situación de la salud y el rol estratégico de las instituciones.

Hoy 13:43

El gobernador Elías Suárez recibió este viernes en Casa de Gobierno al presidente de la Federación Farmacéutica Argentina (Fefara), Damián Sudano, en un encuentro protocolar del que también fueron parte el ministro de Economía, CPN Jorge Murad; el presidente del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero, Hugo Navarro, y el miembro de la entidad, Cristian Kielmasz.

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Durante la reunión, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos, se abordaron diversos temas vinculados a la labor del sector farmacéutico, la situación de la salud y el rol estratégico de las instituciones que nuclean a los profesionales en el territorio provincial y nacional.

Reunión en Casa de Gobierno

Coincidieron además en la importancia del trabajo articulado entre el Estado provincial y las entidades farmacéuticas para garantizar el acceso a sus servicios y brindar atención adecuada a los santiagueños.

Tras el encuentro, Damián Sudano, expresó su agradecimiento al mandatario provincial por su interés puesto de manifiesto en cada uno de los temas abordados y puso de relieve la necesidad de potenciar un trabajo articulado con una mirada federal.