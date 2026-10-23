Murió tras caer unos 300 metros al intentar tomar la foto perfecta desde un punto panorámico

Italia. La mujer, una estadounidense de 36 años, se encontraba junto a su familia participando de una excursión.

Hoy 14:31

Michaelle Alejandra Rubio Leiva, una estadounidense de 36 años, murió el 17 de octubre tras caer por una pendiente de entre 200 y 300 metros mientras intentaba tomar una fotografía en los Dolomitas, en el norte de Italia, informó Corriere del Trentino.

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La mujer se encontraba de vacaciones con su familia. Cerca del área de Forcella Pordoi, a unos 2.750 metros de altitud, se habría apartado del sendero para llegar a un mirador, donde perdió el equilibrio y cayó ante la mirada de su hermana, quien dio la voz de alarma.

El accidente ocurrió mientras el grupo se dirigía a una estación de teleférico para subir hasta un restaurante panorámico en la cima de Sass Pordoi. Aunque la zona es accesible mediante teleférico, caminar por el paso resulta difícil debido a la pendiente pronunciada y la grava suelta.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvarla y confirmaron su muerte inmediatamente. Sus familiares fueron trasladados en helicóptero al municipio de Canazei, mientras que el cuerpo de la víctima fue recuperado después.

Rubio trabajaba en comunicación, marketing y desarrollo empresarial, y participó en varios proyectos de voluntariado internacional. En 2025, se trasladó a Roma para trabajar como nómada digital en consultoría, aunque no estaba claro si seguía viviendo en Italia cuando ocurrió el accidente.