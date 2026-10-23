Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 OCT 2026 | 25º
X
Lo + Viral

Murió tras caer unos 300 metros al intentar tomar la foto perfecta desde un punto panorámico

Italia. La mujer, una estadounidense de 36 años, se encontraba junto a su familia participando de una excursión.

Hoy 14:31

Michaelle Alejandra Rubio Leiva, una estadounidense de 36 años, murió el 17 de octubre tras caer por una pendiente de entre 200 y 300 metros mientras intentaba tomar una fotografía en los Dolomitas, en el norte de Italia, informó Corriere del Trentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer se encontraba de vacaciones con su familia. Cerca del área de Forcella Pordoi, a unos 2.750 metros de altitud, se habría apartado del sendero para llegar a un mirador, donde perdió el equilibrio y cayó ante la mirada de su hermana, quien dio la voz de alarma.

El accidente ocurrió mientras el grupo se dirigía a una estación de teleférico para subir hasta un restaurante panorámico en la cima de Sass Pordoi. Aunque la zona es accesible mediante teleférico, caminar por el paso resulta difícil debido a la pendiente pronunciada y la grava suelta.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvarla y confirmaron su muerte inmediatamente. Sus familiares fueron trasladados en helicóptero al municipio de Canazei, mientras que el cuerpo de la víctima fue recuperado después.

Rubio trabajaba en comunicación, marketing y desarrollo empresarial, y participó en varios proyectos de voluntariado internacional. En 2025, se trasladó a Roma para trabajar como nómada digital en consultoría, aunque no estaba claro si seguía viviendo en Italia cuando ocurrió el accidente.

TEMAS Italia
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó 17º en la primera prueba del Gran Premio de Estados Unidos
  2. 2. Declara ante la fiscal la profesora que denunció a un empresario por violencia y abusos sexuales
  3. 3. Aprehendieron a un joven de 20 años tras quedar registrado un robo en cámaras de seguridad
  4. 4. Ruta 34: un camión chocó a un colectivo con 50 pasajeros entre Mailín y Lugones
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 23 de octubre: lluvias aisladas y llega un fin de semana más fresco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT