El CIC San Carlos realizó visitas domiciliarias por la campaña de prevención del cáncer de mama

Agentes sanitarios recorrieron los barrios de la zona para brindar información, promover hábitos saludables y concientizar sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana.

Hoy 15:10

En el marco del “Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama” el equipo de agentes sanitarios del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos llevó adelante visitas domiciliarias con el objetivo de promover el cuidado de la salud y generar conciencia sobre la importancia de la prevención.

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Durante el recorrido por los barrios de la zona, los agentes recordaron a los vecinos que cuidar la salud es también una forma de amor propio, destacando la importancia de adoptar hábitos saludables y mantener los controles médicos periódicos.

Asimismo, remarcaron el rol fundamental de los agentes sanitarios como nexo entre la comunidad y el centro de salud, acercando información, acompañamiento y orientación a las familias.

El “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama” se conmemora cada 19 de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su meta es crear conciencia sobre la prevención, promover el diagnóstico temprano y facilitar el acceso a tratamientos oportunos.

De este modo, el CIC del barrio San Carlos continúa fortaleciendo las acciones de promoción y prevención de la salud, favoreciendo el acceso a la información y fomentando el compromiso de la comunidad con el cuidado del bienestar integral.