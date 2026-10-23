Alumnos de la Escuela Primaria Municipal presentaron el proyecto “Nuestra Huella, Nuestro Estilo”

Una propuesta innovadora que integró diseño, herramientas de inteligencia artificial y participación familiar para crear remeras que reflejan la identidad del grupo.

Hoy 15:09

En el marco de la tercera edición de la Feria de Ciencia, Tecnología y Arte del Sistema Educativo Municipal de La Banda, alumnos de séptimo grado de la Escuela Primaria Municipal N.º 1 “Ada Nilda Alderete” del barrio Avenida, presentaron el proyecto tecnológico de diseño de remeras denominado “Nuestra Huella, Nuestro Estilo”.

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La iniciativa se desarrolló desde el área de Tecnología, a cargo de la profesora Natalia Loto, como parte de un proyecto institucional que promueve la participación colaborativa de los estudiantes y el aprendizaje a través de experiencias prácticas.

Según explicó la docente, el trabajo se extendió durante todo el año e incluyó distintas etapas, desde la elaboración individual de propuestas hasta la selección de un diseño consensuado por todo el curso. Los alumnos también participaron en la elección de los colores y utilizaron herramientas de inteligencia artificial para digitalizar el diseño definitivo, que posteriormente fue enviado a una gráfica para su producción.

El proyecto contó, además, con el acompañamiento de las familias, que se encargaron de buscar presupuestos accesibles para que todos los estudiantes pudieran contar con sus propias remeras.

“Los chicos participan de manera colaborativa, desarrollando cada una de las etapas del proyecto”, destacó Loto, quien señaló que la participación en la feria permitió visibilizar el proceso de trabajo que la institución lleva adelante cada año.

De esta manera, “Nuestra Huella, Nuestro Estilo” puso en evidencia cómo la tecnología, el diseño y la colaboración pueden integrarse en una propuesta educativa que fortalece la creatividad, la toma de decisiones y el sentido de pertenencia de los estudiantes.