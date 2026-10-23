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Casinos del Sol presenta una nueva edición de su Cena Show con música en vivo y promociones especiales

La propuesta se realizará este sábado 24 de octubre en la sede de avenida Belgrano Sur 3511, esquina Solís. La noche contará con el show de Charly Latino, una oferta gastronómica especial y beneficios para quienes disfruten de la velada.

Hoy 15:18
Casinos del Sol

Casinos del Sol invita a disfrutar de una nueva edición de su Cena Show, una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía y entretenimiento para vivir una noche diferente en la ciudad.

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El evento tendrá lugar este sábado 24 de octubre en la sede ubicada sobre avenida Belgrano Sur 3511, esquina Solís, y contará con la presentación de Charly Latino, quien estará a cargo del espectáculo musical de la noche.

La propuesta gastronómica estará a cargo del restobar La Ley, que ofrecerá su carta de platos y una variada selección de cócteles para acompañar la velada.

Además, quienes realicen consumos en mesa podrán acceder a promociones especiales: recibirán un voucher de $5.000 para jugar en el casino y disfrutarán de un 2x1 en tragos, beneficios pensados para complementar la experiencia.

De esta manera, Casinos del Sol propone una alternativa que reúne sabores, música y diversión, en un ambiente ideal para compartir con amigos, en pareja o en familia.

Los interesados en reservar su lugar pueden comunicarse a los teléfonos 385 584-7680 o 385 496-6769.

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