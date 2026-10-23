Francisco Cerúndolo venció a Chidekh y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Bruselas

El tenista argentino se impuso por 6-2 y 6-4 ante el francés en poco más de una hora de juego. Alcanzó su cuarta semifinal de la temporada y espera rival para buscar un lugar en la definición del torneo.

Hoy 15:17

Francisco Cerúndolo continúa con su gran presente en el circuito internacional. El argentino, ubicado en el puesto 20 del ranking mundial, derrotó este viernes al francés Clement Chidekh por 6-2 y 6-4 y consiguió su clasificación a las semifinales del ATP 250 de Bruselas, certamen que se disputa bajo techo en la capital de Bélgica.

El tercer preclasificado del torneo necesitó poco más de una hora para superar a su rival y avanzar a una nueva instancia decisiva. Ahora, espera por el ganador del encuentro entre el neerlandés Tallon Griekspoor y el checo Jiri Lehecka, segundo favorito de la competencia.

Con este resultado, Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en alcanzar las semifinales del certamen desde Diego Schwartzman en 2021, cuando el Peque llegó hasta la final y terminó como subcampeón tras caer ante el italiano Jannik Sinner.

Cerúndolo mostró su jerarquía y resolvió el partido en dos sets

Desde el comienzo del encuentro, el argentino tomó la iniciativa y logró imponer su ritmo de juego frente a un rival que había accedido al cuadro principal desde la clasificación.

La diferencia de más de 120 posiciones en el ranking mundial se hizo evidente durante el primer parcial, en el que Cerúndolo mostró solidez desde el fondo de la cancha y aprovechó sus oportunidades para quedarse con un contundente 6-2.

Sin embargo, el segundo set presentó mayores dificultades. El francés elevó su nivel y consiguió mantenerse en partido, especialmente cuando el argentino desaprovechó tres oportunidades de quiebre con el marcador 4-2 a su favor.

Chidekh logró sostener su servicio y reducir la diferencia, pero Cerúndolo mantuvo la concentración en los momentos decisivos.

Con el marcador 5-4 y su saque a disposición, el argentino cerró el encuentro con un ace, el octavo de su actuación, para sellar su clasificación a las semifinales.

La satisfacción del argentino tras la victoria

Una vez finalizado el partido, Cerúndolo expresó su alegría por el rendimiento mostrado y destacó la dificultad que representó enfrentar al tenista francés.

"Estoy súper contento, jugué un partido muy sólido", aseguró el argentino.

Además, reconoció el nivel de su rival: "Él es un jugador increíble al que le doy mucho crédito porque ha tenido un gran año. El partido fue realmente difícil".

El tenista también destacó su comodidad en las condiciones del torneo y el buen momento que atraviesa durante su estadía en Bélgica.

"Siempre me gustó jugar bajo techo y disfruto mucho acá. Con mis amigos, con mi entrenador, las comidas. Ha sido una gran semana hasta acá", manifestó.

Su cuarta semifinal de la temporada

Con esta clasificación, Cerúndolo alcanzó su cuarta semifinal de 2026, después de haber llegado a esa instancia en Londres, Santiago de Chile y Buenos Aires.

En Londres y Buenos Aires, además, consiguió quedarse con el título, por lo que buscará prolongar su buen rendimiento y alcanzar una nueva final.

El argentino había comenzado su participación en Bruselas directamente en los octavos de final, gracias a su condición de preclasificado. En esa instancia superó al estadounidense Martin Damm por 6-4 y 7-6 (4), en una hora y 35 minutos.

Por su parte, Chidekh llegó a los cuartos de final después de superar la clasificación y eliminar al neerlandés Botic van de Zandschulp y al británico Jacob Fearnley.

Ahora, Cerúndolo intentará dar un paso más y meterse en la final del ATP 250 de Bruselas, con el objetivo de conquistar su tercer título de la temporada y continuar consolidándose entre los mejores tenistas del circuito.