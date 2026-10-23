Detienen a hombre en la frontera de La Quiaca por tráfico de cocaína

Un hombre fue detenido en La Quiaca intentando ingresar 14 paquetes de cocaína desde Bolivia, en un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Hoy 14:28

En un reciente operativo antinarcóticos, un hombre fue arrestado en las cercanías del río internacional que divide a Villazón de La Quiaca, al intentar ingresar al país con 14 paquetes de cocaína ocultos en una bolsa de mercado. Esta acción es parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el tráfico de drogas en la región fronteriza.

El suceso se produjo en una zona de intenso tránsito fronterizo, donde el intercambio comercial es constante. La operación fue ejecutada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, quienes llevaban a cabo su labor habitual de vigilancia y patrullaje para prevenir delitos como el contrabando y el tráfico de estupefacientes.

Los agentes detectaron a un individuo que mostraba una conducta sospechosa, caminando rápidamente y cargando una bolsa de compras. Al percatarse de la presencia de la patrulla, el hombre intentó evadir a los oficiales, acelerando su paso hacia el territorio argentino, lo que generó mayores sospechas.

Ante la situación, los efectivos procedieron a interceptarlo y realizar un interrogatorio inicial. Durante esta fase, el sujeto presentó varias contradicciones respecto al motivo de su viaje, alegando que se dirigía a La Quiaca para visitar a familiares, lo que despertó aún más la atención de los agentes.

En el registro de la bolsa de compras, los oficiales hallaron los 14 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blanquecina. Posteriormente, se llevó a cabo un narcotest, que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, resultando positivo en la prueba de campo.

Después del secuestro de la droga, el individuo fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Villazón. Este organismo se encargará de las acciones judiciales pertinentes para esclarecer la procedencia de la sustancia y las redes involucradas en esta maniobra delictiva, evidenciando el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

El operativo resalta la importancia de la vigilancia continua en las fronteras para combatir el tráfico de drogas, un problema persistente que afecta a ambos países. La colaboración entre las fuerzas de seguridad de Argentina y Bolivia es crucial para abordar esta problemática de manera efectiva y prevenir futuros delitos transfronterizos.