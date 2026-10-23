Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado a la AFA

El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte ordenó su detención tras considerar que existían “riesgos procesales concretos”. Está investigado en una causa por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y evasión tributaria.

Hoy 14:39

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de la causa que investiga una presunta estructura dedicada al lavado de activos y la evasión fiscal.

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La medida fue adoptada luego de que el magistrado detectara “riesgos procesales concretos” y resolviera revocar el régimen de libertad que tenía el empresario. Según la resolución, Vallejo incumplió varias de las condiciones que le habían sido impuestas.

Entre esos incumplimientos, el juez señaló que no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, no informó correctamente su domicilio y tampoco entregó la totalidad de los vehículos que permanecían bajo orden de secuestro.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales”, sostuvo Rodríguez Ponte, quien remarcó además que actualmente el juzgado no tiene certeza sobre el lugar de residencia del imputado.

Ampliaron las imputaciones

La investigación también tuvo nuevos avances: fueron citadas a indagatoria 21 personas y 17 sociedades, mientras que se ampliaron las acusaciones contra varios de los imputados que ya formaban parte del expediente.

De acuerdo con la hipótesis judicial, Vallejo habría encabezado una estructura financiera destinada a canalizar y dar apariencia legal a fondos de presunto origen ilícito, mediante sociedades, cuentas bancarias, billeteras virtuales y operaciones con bienes registrables.

El expediente analiza además un perjuicio fiscal que, según el relevamiento judicial, superaría los $12.700 millones, además de otras obligaciones tributarias reclamadas por ARCA.

El vínculo de Sur Finanzas con la AFA

Vallejo mantiene vínculos comerciales con el mundo del fútbol y con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sur Finanzas llegó a participar como sponsor y desarrolló acuerdos con distintas instituciones deportivas, mientras que el empresario es señalado como cercano al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

La causa continúa en trámite y la detención no implica una condena. Vallejo deberá volver a ser indagado y su situación procesal será revisada nuevamente por el tribunal una vez cumplidas las medidas ordenadas.