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Se realizó una jornada de vacunación contra la poliomielitis en el Jardín de Infantes Municipal Nº 27 “Papa Francisco”

La actividad estuvo destinada a niños de 5 años y buscó reforzar la importancia de completar los esquemas de vacunación. Participaron autoridades provinciales y municipales, junto al Rotary Club Autonomía y la comunidad educativa.

Hoy 14:27

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, se realizó este viernes una jornada de vacunación comunitaria en las instalaciones del Jardín de Infantes Municipal Nº 27 “Papa Francisco”, ubicado en el barrio Saint Germain de la ciudad Capital.

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La actividad contó con la presencia de la ministra de Salud, Natividad Nassif; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; la intendenta Norma Fuentes; el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; la jefa del Programa de Inmunizaciones, Florencia Coronel; la directora de Atención Primaria de la Salud, Martha Tarchini; y el responsable de Salud Comunitaria, Gonzalo Terán.

También participaron representantes del Rotary Club Autonomía, perteneciente al Distrito 4851 de Rotary International, además de miembros de la comunidad educativa y personal de la Unidad de Atención Primaria de la zona.

La propuesta estuvo dirigida a niños de 5 años y tuvo como objetivo reforzar la toma de conciencia sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación y sostener las acciones de prevención frente a enfermedades como la poliomielitis.

Durante el acto, la ministra Natividad Nassif destacó que la salud es una construcción colectiva que requiere el compromiso de toda la sociedad y señaló que la escuela constituye un espacio fundamental para promover la concientización y el aprendizaje.

En ese sentido, resaltó el enfoque de “Una sola salud”, que integra la salud humana, animal, vegetal y ambiental, reconociendo la estrecha relación existente entre estos ámbitos.

Finalmente, la ministra felicitó a la institución educativa y al municipio por impulsar iniciativas que promueven hábitos saludables y contribuyen a generar conciencia sobre el cuidado de la salud desde las primeras etapas de la vida.

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