Franco Colapinto fue penalizado en el GP de Estados Unidos y perderá diez puestos en la largada

El piloto argentino recibió una sanción por una modificación técnica realizada por Alpine en su monoplaza. Deberá retroceder diez posiciones respecto de su resultado en la clasificación del sábado en Austin.

Hoy 15:20

Franco Colapinto comenzó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con una noticia desfavorable. El piloto argentino deberá cumplir una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida de la carrera del domingo, debido a un cambio de componentes realizado por Alpine en su monoplaza.

La escudería francesa confirmó la decisión este viernes, minutos antes del inicio de la primera práctica libre en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.

La sanción no responde a una maniobra indebida ni a un incidente en pista, sino a una cuestión reglamentaria vinculada con la cantidad de componentes que cada piloto puede utilizar durante la temporada.

¿Por qué sancionaron a Franco Colapinto?

Según informó Alpine, el monoplaza del argentino incorporó una nueva unidad de control electrónico, un componente fundamental para el funcionamiento del vehículo.

El problema es que se trata de la cuarta unidad utilizada por Colapinto durante el campeonato, cuando el reglamento de Fórmula 1 permite emplear un máximo de tres sin recibir penalizaciones.

"Franco tiene una nueva unidad de control de electrónica este fin de semana (la cuarta de las tres que se permiten en la temporada), lo cual implica 10 posiciones en el Gran Premio de este fin de semana", comunicó la escudería.

De esta manera, Colapinto deberá retroceder diez lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación del sábado, prevista para las 18, hora argentina.

La ubicación definitiva del piloto de Pilar en la grilla dependerá también de las posiciones obtenidas por sus competidores y de las sanciones que deban cumplir otros participantes.

En ese sentido, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto también recibirán penalizaciones por exceder los límites reglamentarios de componentes.

Colapinto ya había sufrido una sanción similar

No es la primera vez que el argentino afronta una penalización de este tipo durante la temporada 2026.

Hace dos fechas, en el Gran Premio de Bahréin, disputado excepcionalmente en el circuito de Sepang, Malasia, Colapinto también debió retroceder posiciones en la parrilla debido a modificaciones técnicas realizadas por Alpine.

En aquella oportunidad, la escudería reemplazó el motor de combustión interna del monoplaza, superando el máximo de unidades permitidas durante el campeonato.

La modificación le significó diez posiciones de penalización, que se sumaron a otros cinco lugares de sanción que arrastraba por un incidente anterior.

Como consecuencia, Colapinto largó desde el puesto 21 y consiguió finalizar en la 13ª posición, protagonizando una remontada de ocho lugares.

Un nuevo desafío para el argentino en Austin

Con la temporada ingresando en su tramo final, el desgaste de los componentes comienza a convertirse en un factor importante para las escuderías, especialmente para aquellas que necesitan realizar modificaciones técnicas para garantizar el funcionamiento de sus vehículos.

En este contexto, Colapinto afrontará otro fin de semana condicionado por una sanción que lo obligará a recuperar posiciones durante la carrera.

El argentino buscará conseguir el mejor resultado posible en la clasificación del sábado para reducir el impacto de los diez puestos de penalización y llegar con mayores posibilidades a la competencia principal del domingo.