Otra mala para Franco Colapinto: Abandono en el GP de Estados Unidos

Una pieza dañada en el Alpine, tras un roce con el Racing Bulls de Lindblad, obligó al piloto argentino a dejar la carrera de F1 que ganó Antonelli con Mercedes quedando a dos puntos para coronarse campeón mundial.

Hoy 18:48

Franco Colapinto tuvo que abandonar con el Alpine A526 el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 luego de 35 giros, debido a un inconveniente que surgió con el desprendimiento de una pieza del chasis que alteró el rendimiento luego del incidente que protagonizó en la curva uno del Circuito de las Américas cuando en el afán de defender la posición (entonces el 14° se rozó con el Racing Bulls de Arvid Lindblad, provocando ello un trompo que lo relegó un par de posiciones en la vuelta 25.

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Durante esas diez rondas, el Alpine evidenció su inestabilidad cuando transitaba las curvas veloces, relegando las posibilidades del piloto argentino de concretar su progresión en las posiciones para intentar escalar hasta el grupo puntuable, determinando este retiro el segundo de manera consecutiva en la temporada, luego del inconveniente técnico en Singapur.

Colapinto había iniciado la competencia en Austin calzando neumáticos duros, con los cuales tuvo un buen rendimiento que le permitió superar en el comienzo los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez y al Audi de Gabriel Bortoleto; el brasileño lo volvió a rebasar pero transitando por fuera del límite de pista, ante lo cual los comisarios lo penalizaron con 5 segundos.

Si bien el pilarense advertía a su ingeniero Stuart Barlow que no contaba con buena potencia en el motor cuando transitaba las rectas, pudo mantenerse cerca del Williams de Carlos Sainz con el cual mantuvo una férrea disputa intercambiando posiciones ante la resistencia del madrileño, quien defendió el puesto ante los vanos intentos de Colapinto hasta que debió parar en boxes.

La siguiente disputa del argentino fue con Lindblad, quien tras hacer su primer cambio de neumáticos (blandos por medios) se acercó peligrosamente al Alpine de Colapinto, presionándolo hasta concretar su maniobra para pasarlo, la cual fue con el toque que finalmente relegó y posteriormente lo hizo abandonar. De acuerdo a los comisarios deportivos, esta acción del británico no fue considerada para penalizarlo.