Loreto: una multitudinaria convocatoria respaldó la lucha contra el cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, vecinos y familias participaron de una bicicleteada por las calles de la ciudad. La jornada fue organizada por Mujeres Octubre Rosa, con el acompañamiento del Municipio y el Concejo Deliberante, y continuó con actividades recreativas y propuestas de integración.

Hoy 18:53

En el marco de las actividades por el Mes de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, conocido como Octubre Rosa, se realizó esta tarde una multitudinaria bicicleteada que reunió a numerosos vecinos y familias de Loreto. La iniciativa buscó promover la prevención sanitaria y destacar la importancia de la detección temprana de la enfermedad.

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La actividad fue organizada por el grupo Mujeres Octubre Rosa y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Loreto, encabezada por el intendente, profesor Ramón González, y del Honorable Concejo Deliberante, representado por su presidente, Nicolás Verón, junto al cuerpo de concejales. La participación de las instituciones y organizaciones locales permitió consolidar un mensaje comunitario en favor de la prevención y el cuidado de la salud.

La concentración tuvo como punto de partida y llegada la plaza central de la ciudad. Desde allí, los participantes recorrieron distintos barrios con símbolos alusivos a la campaña y transmitieron un mensaje sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana del cáncer de mama.

Al regresar a la plaza, la jornada continuó con clases abiertas de zumba, espacios de recreación y distintas propuestas de integración destinadas a toda la comunidad. De esta manera, la convocatoria combinó la promoción de hábitos saludables con actividades para compartir en familia y fortalecer la participación vecinal.

Durante el encuentro, el intendente Ramón González destacó la respuesta de los vecinos y reafirmó el compromiso de la gestión municipal con las políticas sanitarias. “Estamos profundamente agradecidos por esta convocatoria que demuestra la sensibilidad y el compromiso de nuestro pueblo. Desde el municipio tenemos la firme convicción de acompañar y potenciar todas las acciones orientadas a la salud”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, González hizo hincapié en la necesidad de garantizar el acceso equitativo a la atención médica y destacó la importancia de las políticas públicas en el territorio. “Es fundamental fortalecer la salud pública, gratuita y de calidad, llegando a cada rincón de nuestra ciudad con prevención, contención y herramientas concretas que salvan vidas”, concluyó.

La jornada finalizó con un balance positivo por parte de los organizadores y las autoridades. La convocatoria reafirmó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado municipal, las organizaciones sociales y los vecinos para generar conciencia sobre el cáncer de mama, promover la prevención y contribuir a una mejor calidad de vida para todos los loretanos.