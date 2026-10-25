La inesperada noticia que recibió Jimena Barón sobre la perra que adoptó

La actriz llevó a Lucy al veterinario después de notar algo extraño y terminó recibiendo una noticia que no esperaba.

Hoy 20:45

Jimena Barón vivió una verdadera sorpresa con Lucy, la perra que adoptó recientemente y que en poco tiempo se convirtió en una integrante más de su familia.

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Todo comenzó cuando la actriz notó que la mascota tenía las mamas hinchadas y decidió llevarla al veterinario para saber qué estaba ocurriendo.

Durante la consulta, Lucy fue sometida a una ecografía y el estudio terminó revelando algo que Barón no tenía en sus planes: la perra está preñada y espera tres cachorros.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Cuando la veterinaria le explicó cuánto faltaba para el nacimiento, la cantante quedó todavía más impactada. “Diez días”, le confirmó la profesional.

La reacción de Jimena fue inmediata. “¡Soy abuela en diez días!”, lanzó entre sorpresa y humor, al darse cuenta de que tendrá muy poco tiempo para prepararse para la llegada de los cachorros.

La noticia generó una catarata de comentarios y bromas en las redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron a la inesperada situación.

Cómo llegó Lucy a la vida de Jimena Barón

A principios de octubre, la actriz había contado que conoció a Lucy mientras filmaba un nuevo proyecto en el que participaban varios perros. Después de encariñarse con ella, consultó si estaba en adopción y decidió llevarla a su casa.

Tras hablarlo con su pareja, Matías Palleiro, la mascota se incorporó rápidamente a la dinámica familiar y se adaptó sin mayores inconvenientes.

“Es como si perteneciera a esta casa con total obviedad”, había contado Barón al presentar a Lucy en sus redes, sin imaginar que pocos días después descubriría que la nueva integrante de la familia no había llegado sola.